Учені спантеличені: археологи виявили артефакт із написом невідомою мовою (фото)

Грузинські археологи виявили загадкову табличку з написом невідомою мовою. Попри схожість із деякими іншими стародавніми письменами, вчені навіть не знають, в якому напрямку читати текст.

Біля озера Башплемі в грузинському муніципалітеті Манісі археологи знайшли стародавню табличку із загадковим написом. Текст на знахідці написаний невідомою мовою, що потенційно може розкрити нові відомості про минуле регіону, пише Heritage Daily.

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Артефакт, виготовлений із місцевого везикулярного базальту, має розміри 24,1 на 20,1 см, а його складні символи викликали як захоплення, так і дискусії серед дослідників. На табличці зображено 60 символів, 39 з яких є унікальними, розташованими у семи вертикальних регістрах. Однак напрямок, в якому слід читати текст, залишається незрозумілим.

Експерти вважають, що напис створений за допомогою конічного свердла для вирізання насічок, які потім з'єднали і відшліфували за допомогою інструменту з круглою головкою.

Цікаво, що символи демонструють схожість із різними стародавніми письменами з таких регіонів, як Близький Схід, Індія, Єгипет і Західна Іберія, а також з протокартвельськими символами 4-го тисячоліття до нашої ери. Вчені також відзначають схожість із кавказькими писемностями, такими як албанська та протогрузинська.

Призначення напису залишається спекулятивним. Згідно з дослідженням, часто повторювані символи можуть означати воєнні перемоги, важливий будівельний проєкт або ритуальне підношення божеству. Попри ці теорії, визначити точний вік таблички було складно.

Хоча матеріал вказує на її місцеве походження, пов'язані з нею артефакти, такі як фрагменти кераміки та кам'яна ступка, датуються пізнім бронзовим або раннім залізним віком, надаючи деякі контекстуальні підказки.

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Це відкриття має важливе значення для розуміння історичного та культурного розвитку Грузії. Розгадавши таємницю Башплемської таблички, дослідники зможуть виявити зв'язки між давніми цивілізаціями та розкрити багату, взаємопов'язану історію регіону.

Раніше Фокус писав про те, як вчений виправив тисячолітнє непорозуміння. Досліджуючи листи Оттона I, експерт із середньовічної історії виявив помилку у датуванні, яка призвела до хибного розуміння написаного.

Також ми розповідали про стародавні напис, знайдений на Кіпрі. Вчені вважають, що він походить від лінійного письма A, яке досі не переклали.