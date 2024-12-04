Ученые озадачены: археологи обнаружили артефакт с надписью на неизвестном языке (фото)

Грузинские археологи обнаружили загадочную табличку с надписью на неизвестном языке. Несмотря на сходство с некоторыми другими древними письменами, ученые даже не знают, в каком направлении читать текст.

Возле озера Башплеми в грузинском муниципалитете Маниси археологи нашли древнюю табличку с загадочной надписью. Текст на находке написан на неизвестном языке, что потенциально может раскрыть новые сведения о прошлом региона, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Артефакт, изготовленный из местного везикулярного базальта, имеет размеры 24,1 на 20,1 см, а его сложные символы вызвали как восхищение, так и дискуссии среди исследователей. На табличке изображено 60 символов, 39 из которых являются уникальными, расположенными в семи вертикальных регистрах. Однако направление, в котором следует читать текст, остается непонятным.

Эксперты считают, что надпись создана с помощью конического сверла для вырезания насечек, которые затем соединили и отшлифовали с помощью инструмента с круглой головкой.

Интересно, что символы демонстрируют сходство с различными древними письменами из таких регионов, как Ближний Восток, Индия, Египет и Западная Иберия, а также с протокартвельскими символами 4-го тысячелетия до нашей эры. Ученые также отмечают сходство с кавказскими письменностями, такими как албанская и протогрузинская.

Назначение надписи остается спекулятивным. Согласно исследованию, часто повторяющиеся символы могут означать военные победы, важный строительный проект или ритуальное подношение божеству. Несмотря на эти теории, определить точный возраст таблички было сложно.

Хотя материал указывает на ее местное происхождение, связанные с ней артефакты, такие как фрагменты керамики и каменная ступка, датируются поздним бронзовым или ранним железным веком, предоставляя некоторые контекстуальные подсказки.

Важно

Древнейшее изображение космоса: ученые раскрыли новые детали создания уникального артефакта (фото)

Это открытие имеет важное значение для понимания исторического и культурного развития Грузии. Разгадав тайну Башплемской таблички, исследователи смогут выявить связи между древними цивилизациями и раскрыть богатую, взаимосвязанную историю региона.

Ранее Фокус писал о том, как ученый исправил тысячелетнее недоразумение. Исследуя письма Оттона I, эксперт по средневековой истории обнаружил ошибку в датировке, которая привела к ошибочному пониманию написанного.

Также мы рассказывали о древней надписи, найденной на Кипре. Ученые считают, что она происходит от линейного письма A, которое до сих пор не перевели.