Маленькі сліди з великою історією: відбитки ніг древніх людей розкрили неочікуваний факт (фото)

Учені виявили матеріальні докази співіснування двох видів гомінідів — Homo erectus і Paranthropus boisei. Відкриття відбулося завдяки скам’янілим відбиткам ніг віком 1,5 млн років.

Завдяки древнім слідам, що збереглися вздовж берегів озера Туркана в Кенії, дослідники відкрили нові сторінки ранньої історії людства. Ці скам'янілі сліди, віком 1,5 млн років, є прямим доказом того, що два різних види гомінідів — Homo erectus і Paranthropus boisei — співіснували в одному середовищі, пише Arkeonews.

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Хоча обидва види гомінідів були двоногими, їхня анатомія та поведінка значно відрізнялися. Homo erectus мав більш схожу на людську статуру і всеїдну дієту, тоді як Paranthropus boisei характеризувався міцними щелепами, пристосованими до рослинної їжі.

Використовуючи методи стратиграфії та точного датування, дослідники підтвердили, що сліди були зроблені в межах кількох годин один від одного на мулистих берегах озера Туркана. Це дає змогу відновити знімок моменту в доісторичному періоді, коли ці види, ймовірно, перетнулися.

Доріжка слідів, яку, за припущенням, залишила особина Paranthropus boisei Фото: Neil Roach

Сліди на озері Туркана класифікуються як "слідові скам'янілості" — непрямі докази поведінки, такі як ознаки пересування, харчування або гніздування, на відміну від скам'янілостей тіла, таких як кістки і зуби, які часто зміщуються з плином часу.

У процесі розкопок, проведених у 2021-2022 роках, вдалося виявити 12 відбитків, що належать Paranthropus boisei, ідентифікованих за чіткою відстанню між пальцями та відбитками передньої частини стопи.

Тим часом три ізольовані відбитки пов'язані з Homo erectus, демонструючи рух з п'яти на носок, подібний до руху сучасної людини. Кевін Хатала, професор біології з Університету Чатема, зазначив, що сліди збереглися в ідеальних умовах — у м'якому мулі, вкритому тонкими шарами осаду, що дозволило їм пролежати понад мільйон років.

Це відкриття суперечить попереднім припущенням про ранню еволюцію людини. Воно демонструє, що Homo erectus і Paranthropus boisei не лише мешкали в одному середовищі існування, але й могли безпосередньо взаємодіяти, можливо, впливаючи на стратегії виживання та адаптації один одного. Хоча Paranthropus boisei вимер через кілька сотень тисяч років, Homo erectus процвітав ще майже мільйон років.

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Надаючи матеріальні докази співіснування, сліди з озера Туркана свідчать про складність стосунків між ранніми гомінідами. Вони породжують нові питання про культурні взаємодії та еволюційні траєкторії, надаючи безцінний ресурс для розуміння наших давніх предків.

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