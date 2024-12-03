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Технологии и наука

Маленькие следы с большой историей: отпечатки ног древних людей раскрыли неожиданный факт (фото)

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Фото: Kevin Hatala/Chatham University | Ученые обнаружили материальные доказательства сосуществования двух видов гоминидов — Homo erectus и Paranthropus boisei

Ученые обнаружили материальные доказательства сосуществования двух видов гоминидов — Homo erectus и Paranthropus boisei. Открытие произошло благодаря окаменелым отпечаткам ног возрастом 1,5 млн лет.

Благодаря древним следам, сохранившимся вдоль берегов озера Туркана в Кении, исследователи открыли новые страницы ранней истории человечества. Эти окаменелые следы, возрастом 1,5 млн лет, являются прямым доказательством того, что два разных вида гоминидов — Homo erectus и Paranthropus boisei — сосуществовали в одной среде, пишет Arkeonews.

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Хотя оба вида гоминидов были двуногими, их анатомия и поведение значительно отличались. Homo erectus имел более похожее на человеческое телосложение и всеядную диету, тогда как Paranthropus boisei характеризовался крепкими челюстями, приспособленными к растительной пище.

Используя методы стратиграфии и точного датирования, исследователи подтвердили, что следы были сделаны в пределах нескольких часов друг от друга на илистых берегах озера Туркана. Это позволяет восстановить снимок момента в доисторическом периоде, когда эти виды, вероятно, пересеклись.

Кения, следы, гоминиды, Paranthropus boisei, Homo erectus, люди, человечество, сосуществование, история, открытие, окаменелость, озеро, Туркана, предки, человек Fullscreen
Дорожка следов, которую, по предположению, оставила особь Paranthropus boisei
Фото: Neil Roach

Следы на озере Туркана классифицируются как "следовые окаменелости" — косвенные доказательства поведения, такие как признаки передвижения, питания или гнездования, в отличие от окаменелостей тела, таких как кости и зубы, которые часто смещаются с течением времени.

В процессе раскопок, проведенных в 2021-2022 годах, удалось обнаружить 12 отпечатков, принадлежащих Paranthropus boisei, идентифицированных по четкому расстоянию между пальцами и отпечаткам передней части стопы.

Между тем три изолированных отпечатка связаны с Homo erectus, демонстрируя движение с пятки на носок, подобное движению современного человека. Кевин Хатала, профессор биологии из Университета Чатема, отметил, что следы сохранились в идеальных условиях — в мягком иле, покрытом тонкими слоями осадка, что позволило им пролежать более миллиона лет.

Это открытие противоречит предыдущим предположениям о ранней эволюции человека. Оно демонстрирует, что Homo erectus и Paranthropus boisei не только жили в одной среде обитания, но и могли непосредственно взаимодействовать, возможно, влияя на стратегии выживания и адаптации друг друга. Хотя Paranthropus boisei вымер через несколько сотен тысяч лет, Homo erectus процветал еще почти миллион лет.

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Предоставляя материальные доказательства сосуществования, следы из озера Туркана свидетельствуют о сложности отношений между ранними гоминидами. Они порождают новые вопросы о культурных взаимодействиях и эволюционных траекториях, предоставляя бесценный ресурс для понимания наших древних предков.

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