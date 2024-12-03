Маленькие следы с большой историей: отпечатки ног древних людей раскрыли неожиданный факт (фото)

Ученые обнаружили материальные доказательства сосуществования двух видов гоминидов — Homo erectus и Paranthropus boisei. Открытие произошло благодаря окаменелым отпечаткам ног возрастом 1,5 млн лет.

Благодаря древним следам, сохранившимся вдоль берегов озера Туркана в Кении, исследователи открыли новые страницы ранней истории человечества. Эти окаменелые следы, возрастом 1,5 млн лет, являются прямым доказательством того, что два разных вида гоминидов — Homo erectus и Paranthropus boisei — сосуществовали в одной среде, пишет Arkeonews.

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Хотя оба вида гоминидов были двуногими, их анатомия и поведение значительно отличались. Homo erectus имел более похожее на человеческое телосложение и всеядную диету, тогда как Paranthropus boisei характеризовался крепкими челюстями, приспособленными к растительной пище.

Используя методы стратиграфии и точного датирования, исследователи подтвердили, что следы были сделаны в пределах нескольких часов друг от друга на илистых берегах озера Туркана. Это позволяет восстановить снимок момента в доисторическом периоде, когда эти виды, вероятно, пересеклись.

Дорожка следов, которую, по предположению, оставила особь Paranthropus boisei Фото: Neil Roach

Следы на озере Туркана классифицируются как "следовые окаменелости" — косвенные доказательства поведения, такие как признаки передвижения, питания или гнездования, в отличие от окаменелостей тела, таких как кости и зубы, которые часто смещаются с течением времени.

В процессе раскопок, проведенных в 2021-2022 годах, удалось обнаружить 12 отпечатков, принадлежащих Paranthropus boisei, идентифицированных по четкому расстоянию между пальцами и отпечаткам передней части стопы.

Между тем три изолированных отпечатка связаны с Homo erectus, демонстрируя движение с пятки на носок, подобное движению современного человека. Кевин Хатала, профессор биологии из Университета Чатема, отметил, что следы сохранились в идеальных условиях — в мягком иле, покрытом тонкими слоями осадка, что позволило им пролежать более миллиона лет.

Это открытие противоречит предыдущим предположениям о ранней эволюции человека. Оно демонстрирует, что Homo erectus и Paranthropus boisei не только жили в одной среде обитания, но и могли непосредственно взаимодействовать, возможно, влияя на стратегии выживания и адаптации друг друга. Хотя Paranthropus boisei вымер через несколько сотен тысяч лет, Homo erectus процветал еще почти миллион лет.

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Предоставляя материальные доказательства сосуществования, следы из озера Туркана свидетельствуют о сложности отношений между ранними гоминидами. Они порождают новые вопросы о культурных взаимодействиях и эволюционных траекториях, предоставляя бесценный ресурс для понимания наших древних предков.

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