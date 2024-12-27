Самый маленький среди самых маленьких: археологи раскопали окаменелость древнего вида котов

Исследователи раскопали окаменелости ранее неизвестного вида бенгальских кошек. Ученые считают, что этот вид является самым маленьким среди всех и мог поместиться на ладони.

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На доисторической стоянке человека на востоке Китая археологи раскопали окаменелые останки, как считают, самого маленького из известных вымерших бенгальских кошек. Этот крошечный кошачий, не больше самых маленьких диких котов, таких как пятнисто-рыжая кошка или черноногая кошка, мог спокойно поместиться на ладони, пишет en.people.cn.

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Исследователи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук раскопали окаменелость в Хуалундуне в провинции Аньхой. Этот вид получил официальное название Prionailurus kurteni (P. kurteni).

Его челюстная кость и зубы, включая характерный наклоненный первый угловой зуб, являются убедительным доказательством общего происхождения бенгальских кошек, домашних кошек и маралов. Хотя молекулярная биология уже давно предполагает эту связь, физические доказательства отсутствовали из-за проблем с сохранением останков в лесной среде, где когда-то жили леопардовые коты.

Стоянка Хуалундун, впервые обнаруженная в 1988 году, стала сокровищницей археологических находок, среди которых десятки древних человеческих окаменелостей возрастом 300 000 лет. Эти находки являются одними из древнейших доказательств эволюции человека в Восточной Азии. Исследователи предполагают, что остатки пищи, оставленные древними жителями, могли привлечь крыс и маленьких леопардовых котов в эту местность. Однако отсутствие человеческих следов на челюстной кости окаменелости оставляет неопределенным, были ли эти кошки частью рациона ранних людей.

Обнаружение P. kurteni демонстрирует богатое разнообразие бенгальских кошек в доисторические времена и проливает свет на экосистему ранних человеческих поселений. Дальнейшие раскопки на этом месте обнаружили различные артефакты и окаменелости, в частности более 400 каменных орудий труда, фрагменты костей со следами человеческой деятельности и остатки позвоночных животных, создающие яркую картину жизни и условий окружающей среды в этом регионе.

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В исследовании участвовали эксперты из Шведского музея естествознания и Северо-Восточного лесотехнического университета в Китае, которые отметили глобальное значение этого места для понимания древних взаимодействий человека и животных.

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