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Технологии и наука

Спасли от ИГИЛ: археологи нашли древние святыни в ассирийском храме Нинурта (фото)

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Фото: Penn Museum | Археологи обнаружили две хорошо сохранившиеся святыни в древнем ассирийском храме

Вследствие разрушений ИГИЛ культурных памятников в 2014-2017 годах, множество археологических объектов оказались на грани уничтожения. Недавно ученые рассказали о раскопках в одном из таких мест, храме Нинурта в Нимруде.

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Во время недавних раскопок в Нимруде, древнем городе на севере Ирака, археологи обнаружили две хорошо сохранившиеся святыни в древнем ассирийском храме, которые датируются периодом Неоассирийской империи. Этот памятник стал объектом совместного исследования Пенсильванского музея и иракских археологов, пишет Arkeonews.

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Этот памятник сильно пострадал в результате культурных разрушений ИГИЛ между 2014 и 2017 годами и нынешние исследования являются частью Программы стабилизации наследия Ирака, направленной на спасение культурного наследия.

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Детальная сохранность этих артефактов дает представление о строительных материалах и религиозных практиках той эпохи
Фото: Penn-Museum

Раскопки в храме Нинурта, ассирийского бога войны и земледелия, обнаружили руины двух святилищ, одна из которых содержала большой каменный помост размером примерно 3,6 на 3 метра. На этой платформе, которую, возможно, использовали для размещения статуи божества, была клинописная надпись, которую датируют правлением Ашурнасирпала II. Меньшая святыня, хоть и повреждена, также содержала необычные артефакты.

Среди находок были фрагменты статуй, камень Кудурру, клинописный монумент датированный 797 годом до н. э., и хорошо сохранившиеся глиняные таблички, на которых подробно описано храмовую экономику и религиозные ритуалы. Эти находки иллюстрируют роль храма в ассирийской государственной религии и его чрезвычайное богатство до его уничтожения вавилонскими и мидийскими войсками между 614 и 612 годами до н. э.

Детальная сохранность этих артефактов дает представление о строительных материалах и религиозных практиках той эпохи. Ученые также обнаружили кедровую древесину, происходящую из Ливанских гор, что подтверждает записи царя Ашшурнасирпала II о строительстве храма.

Кроме того, другие артефакты, среди которых скульптурные головы грифонов, фрагменты глазурованной керамики, резные изделия из слоновой кости и церемониальные украшения, свидетельствуют о разветвленности торговых сетей и художественных достижениях Ассирийской империи.

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Эти находки демонстрируют важность сохранения и спасения культурного наследия, в частности благодаря Программе стабилизации наследия Ирака. Такие проекты сохраняют не только артефакты, но и истории древних цивилизаций.

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