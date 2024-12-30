Врятували від ІДІЛ: археологи знайшли древні святині в ассірійському храмі Нінурта (фото)

Внаслідок руйнувань ІДІЛ культурних пам’яток у 2014-2017 роках, безліч археологічних об’єктів опинилися на межі знищення. Нещодавно вчені розповіли про розкопки в одному з таких місць, храмі Нінурта в Німруді.

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Під час нещодавніх розкопок в Німруді, древньому місті на півночі Іраку, археологи виявили дві добре збережені святині в давньому ассирійському храмі, які датуються періодом Неоассирійської імперії. Ця пам'ятка стала об'єктом спільного дослідження Пенсильванського музею та іракських археологів, пише Arkeonews.

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Ця пам’ятка сильно постраждала внаслідок культурних руйнувань ІДІЛ між 2014 і 2017 роками й теперішні дослідження є частиною Програми стабілізації спадщини Іраку, спрямованої на порятунок культурної спадщини.

Детальне збереження цих артефактів дає уявлення про будівельні матеріали та релігійні практики тієї епохи Фото: Penn-Museum

Розкопки в храмі Нінурта, ассирійського бога війни та землеробства, виявили руїни двох святинь, одна з яких містила великий кам'яний поміст розміром приблизно 3,6 на 3 метри. На цій платформі, яку, можливо, використовували для розміщення статуї божества, був клинописний напис, який датують правлінням Ашурнасірпала II. Менша святиня, хоч і пошкоджена, також містила незвичайні артефакти.

Серед знахідок були фрагменти статуй, камінь Кудурру, клинописний монумент датований 797 роком до н. е., та добре збережені глиняні таблички, на яких детально описано храмову економіку та релігійні ритуали. Ці знахідки ілюструють роль храму в ассирійській державній релігії та його надзвичайне багатство до його знищення вавилонськими та мідійськими військами між 614 та 612 роками до н. е.

Детальне збереження цих артефактів дає уявлення про будівельні матеріали та релігійні практики тієї епохи. Вчені також виявили кедрову деревину, що походить з Ліванських гір, що підтверджує записи царя Ашшурнасірпала II про будівництво храму.

Крім того, інші артефакти, серед яких скульптурні голови грифонів, фрагменти глазурованої кераміки, різьблені вироби зі слонової кістки та церемоніальні прикраси, свідчать про розгалуженість торгівельних мереж та мистецькі досягнення Ассирійської імперії.

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Ці знахідки демонструють важливість збереження та порятунку культурної спадщини, зокрема завдяки Програмі стабілізації спадщини Іраку. Такі проєкти зберігають не лише артефакти, але й історії стародавніх цивілізацій.

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