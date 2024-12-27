Легендарні правителі Китаю: археологи розгадують таємниці древньої династії Ся

Археологи розкопали залишки міських стін Ерлітоу, древньої столиці династії Ся, яка вважається найдавнішою з відомих династій Китаю. Ці відкриття можуть змінити сучасне розуміння урбаністичної та культурної еволюції того часу.

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Китайські дослідники досягли значного прогресу в розгадці таємниць династії Ся (2070-1600 рр. до н. е.), яка вважається найдавнішою відомою династією в Китаї. Під час останніх розкопок вони виявили масивні земляні споруди в селі Гученг, центральна провінція Хенань, пише China.org.cn.

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Знайдені споруди, ймовірно, є залишками міських стін столиці династії Ся та можуть стати джерелом важливої інформації про давнє міське планування. Про відкриття оголосила Національна адміністрація культурної спадщини під час нещодавнього брифінгу, на якому також висвітлили інші археологічні досягнення.

Утрамбовані земляні споруди, що простягаються на понад 2 000 метрів, розташовані через річку Лохе від руїн Ерлітоу, місця, яке раніше вважалося столицею династії Ся. Експерти підозрюють, що ці нещодавно виявлені структури заповнюють давно обговорювану прогалину щодо міських стін руїн Ерлітоу, які історично асоціюються з укріпленими давньокитайськими містами.

Руїни Ерлітоу, відкриті в 1959 році істориком Сюй Сюшенгом, часто називають "найдавнішим Китаєм" через їхнє значення для вивчення становлення китайської цивілізації. Розкопки площею близько 3 мільйонів квадратних метрів надали важливу інформацію про формування раннього царства і стародавній міський розвиток.

Нові знахідки розширюють межі столиці Ерлітоу і проливають світло на її архітектурне планування. За словами Ван Вея, директора Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань, ці відкриття можуть змінити сучасне розуміння урбаністичної та культурної еволюції Ерлітоу.

Розкопки в селі Гученг, що проводяться з 2021 року, виявили три рови, позначені G1, G2 і G3, поряд з нещодавно виявленим утрамбованим земляним валом. Чжао Хайтао, керівник робочої групи з дослідження Ерлітоу при Китайській академії суспільних наук, пояснив, що ці рови та стіни, схоже, оточують руїни Ерлітоу зі східного і північного боків, збігаючись зі спорудами того ж періоду.

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Команда археологів планує провести подальші дослідження, зокрема вивчити історичні зміни в давньому руслі річки Лохе, щоб поглибити розуміння розвитку цього місця. Ці знахідки пропонують не лише глибше розуміння династії Ся, але й ширший контекст для вивчення витоків китайської цивілізації.

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