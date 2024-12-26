Усе-таки існувала: археологи знайшли напівміфічну столицю Ассирії (фото)

Донедавна вважалося, що столиця Ассирії Дур-Шаррукін так і не добудували до кінця через смерть імператора Саргона II. Проте нове відкриття доводить: будівництво Дур-Шаррукін вдалося завершити.

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Використовуючи магнітометрію для дослідження стародавньої столиці Ассирії Хорсабада, археологи виявили залишки величезної 127-кімнатної вілли, королівських садів, водних воріт і декількох великих споруд. Ці знахідки розкривають історичне значення міста, яке заснував як Дур-Шаррукін, або "Фортецю Саргона", імператор Саргон II у 713 році до н. е., пише Arkeonews.

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Протягом століть вважалося, що амбітний містобудівний проєкт, ініційований Саргоном II, був занедбаний невдовзі після його смерті, залишивши зрештою незавершене будівництво. Однак нещодавні дослідження ставлять під сумнів цей наратив.

Дані, отримані за допомогою високоточного магнітометра, виявили розгалужену інфраструктуру та раніше невідомі структури в межах міста, пропонуючи нове розуміння його минулого. Ці дані суперечать попереднім припущенням про те, що вдалося побудувати лише королівський палац та демонструють, що Хорсабад дійсно був процвітаючим міським центром.

Останнє дослідження розпочала у 2017 році Французьаю археологічна місія в Хорсабаді після закінчення окупації Ісламською державою. Це — перше геофізичне дослідження ділянки, метою якого було оцінити пошкодження та виявити поховані споруди.

Крилатий бик з людською головою Фото: Marie-Lan Nguyen

Попри складні умови, археологи використовували магнітометрію — техніку, яка відображає тонкі магнітні відмінності в землі, щоб виявити приховані об'єкти. Візуалізація даних у відтінках сірого дозволила виявити обриси глибоко заглиблених споруд, таких як водяні ворота, потенційні палацові сади та великі будівлі, зокрема віллу, вдвічі більшу за Білий дім США.

Провідний дослідник Йорг Фассбіндер представив ці революційні результати на щорічній зустрічі Американського геофізичного союзу (AGU) 2024 року. Він відзначив ефективність магнітометрії у виявленні історичних артефактів без розкопок, зазначивши: "Щодня ми відкривали щось нове… все це знайдено без розкопок. Розкопки дуже дорогі, тому археологи хотіли детально знати, на що вони можуть розраховувати, копаючи".

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Такий підхід не лише заощадив ресурси, але й продемонстрував життєздатність міста за його палацовими стінами, змалювавши Хорсабад як активну та процвітаючу столицю. Ці відкриття демонструють те, як сучасні технології можуть оживити минуле і поглибити наше розуміння стародавніх цивілізацій.

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