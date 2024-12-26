Все-таки существовала: археологи нашли полумифическую столицу Ассирии (фото)

До недавнего времени считалось, что столица Ассирии Дур-Шаррукин так и не достроили до конца из-за смерти императора Саргона II. Однако новое открытие доказывает: строительство Дур-Шаррукин удалось завершить.

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Используя магнитометрию для исследования древней столицы Ассирии Хорсабада, археологи обнаружили остатки огромной 127-комнатной виллы, королевских садов, водных ворот и нескольких крупных сооружений. Эти находки раскрывают историческое значение города, который основал как Дур-Шаррукин, или "Крепость Саргона", император Саргон II в 713 году до н. э., пишет Arkeonews.

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На протяжении веков считалось, что амбициозный градостроительный проект, инициированный Саргоном II, был заброшен вскоре после его смерти, оставив в конце концов незавершенное строительство. Однако недавние исследования ставят под сомнение этот нарратив.

Данные, полученные с помощью высокоточного магнитометра, обнаружили разветвленную инфраструктуру и ранее неизвестные структуры в пределах города, предлагая новое понимание его прошлого. Эти данные противоречат предыдущим предположениям о том, что удалось построить только королевский дворец и демонстрируют, что Хорсабад действительно был процветающим городским центром.

Последнее исследование начала в 2017 году Французская археологическая миссия в Хорсабаде после окончания оккупации Исламским государством. Это — первое геофизическое исследование участка, целью которого было оценить повреждения и выявить захороненные сооружения.

Крылатый бык с человеческой головой Фото: Marie-Lan Nguyen

Несмотря на сложные условия, археологи использовали магнитометрию — технику, которая отражает тонкие магнитные различия в земле, чтобы выявить скрытые объекты. Визуализация данных в оттенках серого позволила выявить очертания глубоко заглубленных сооружений, таких как водяные ворота, потенциальные дворцовые сады и большие здания, в частности виллу, вдвое больше Белого дома США.

Ведущий исследователь Йорг Фассбиндер представил эти революционные результаты на ежегодной встрече Американского геофизического союза (AGU) 2024 года. Он отметил эффективность магнитометрии в выявлении исторических артефактов без раскопок, отметив: "Каждый день мы открывали что-то новое... все это найдено без раскопок. Раскопки очень дорогие, поэтому археологи хотели подробно знать, на что они могут рассчитывать, копая".

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Такой подход не только сэкономил ресурсы, но и продемонстрировал жизнеспособность города за его дворцовыми стенами, изобразив Хорсабад как активную и процветающую столицу. Эти открытия демонстрируют то, как современные технологии могут оживить прошлое и углубить наше понимание древних цивилизаций.

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