Легендарные правители Китая: археологи разгадывают тайны древней династии Ся

Археологи раскопали остатки городских стен Эрлитоу, древней столицы династии Ся, которая считается древнейшей из известных династий Китая. Эти открытия могут изменить современное понимание урбанистической и культурной эволюции того времени.

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Китайские исследователи достигли значительного прогресса в разгадке тайн династии Ся (2070-1600 гг. до н. э.), которая считается самой древней известной династией в Китае. Во время последних раскопок они обнаружили массивные земляные сооружения в деревне Гученг, центральная провинция Хэнань, пишет China.org.cn.

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Найденные сооружения, вероятно, являются остатками городских стен столицы династии Ся и могут стать источником важной информации о древнем городском планировании. Об открытии объявила Национальная администрация культурного наследия во время недавнего брифинга, на котором также осветили другие археологические достижения.

Утрамбованные земляные сооружения, простирающиеся более чем на 2 000 метров, расположены через реку Лохэ от руин Эрлитоу, места, которое ранее считалось столицей династии Ся. Эксперты подозревают, что эти недавно обнаруженные структуры заполняют давно обсуждаемый пробел в отношении городских стен руин Эрлитоу, которые исторически ассоциируются с укрепленными древнекитайскими городами.

Руины Эрлитоу, открытые в 1959 году историком Сюй Сюшенгом, часто называют "древнейшим Китаем" из-за их значения для изучения становления китайской цивилизации. Раскопки площадью около 3 миллионов квадратных метров предоставили важную информацию о формировании раннего царства и древнем городском развитии.

Новые находки расширяют границы столицы Эрлитоу и проливают свет на её архитектурную планировку. По словам Ван Вэя, директора Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань, эти открытия могут изменить современное понимание урбанистической и культурной эволюции Эрлитоу.

Раскопки в деревне Гученг, проводимые с 2021 года, обнаружили три рва, обозначенные G1, G2 и G3, рядом с недавно обнаруженным утрамбованным земляным валом. Чжао Хайтао, руководитель рабочей группы по исследованию Эрлитоу при Китайской академии общественных наук, пояснил, что эти рвы и стены, похоже, окружают руины Эрлитоу с восточной и северной сторон, совпадая с сооружениями того же периода.

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Команда археологов планирует провести дальнейшие исследования, в том числе изучить исторические изменения в древнем русле реки Лохэ, чтобы углубить понимание развития этого места. Эти находки предлагают не только более глубокое понимание династии Ся, но и более широкий контекст для изучения истоков китайской цивилизации.

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