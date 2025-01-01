Відтворили вино імператора Китаю: відкриття дослідників переписало історію алкоголю (фото)

Процес виготовлення алкоголю здавна був предметом загального інтересу. Тепер дослідники виявили, що мистецтво дистиляції спиртних напоїв існувало на тисячу років раніше, ніж описано в історичних працях.

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Археологи відтворили дистильоване вино, використовуючи копію стародавньої бронзової посудини, знайденої в імператорській гробниці. Це відкриття переосмислює хронологію розвитку техніки дистиляції спирту в Китаї та виділяє передову винахідливість династії Західна Хань, пише Arkeonews.

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Експеримент дослідників показує, що мистецтво дистиляції спиртних напоїв існувало ще за часів династії Західна Хань (206 р. до н.е. — 25 р. н.е.), кидаючи виклик попереднім уявленням про те, що технологія дистиляції спирту вперше з'явилася за часів династії Юань (1279-1368 рр.), і випереджаючи ці припущення приблизно на 1 000 років. Вино виготовляли з використанням методів, які, як вважається, віддзеркалюють методи тієї епохи.

Бронзову посудину виявили в гробниці Лю Хе, дев'ятого імператора династії Західна Хань, який правив лише 27 днів у 74 році до н.е. З трону його скинули вищі чиновники за підтримки імператриці, які зібрали компрометувальні матеріали на правителя та винесли йому 1127 звинувачень. Лю Хе не отримав посмертного імені, період його правління викреслили з календаря.

У його могилі, виявленій у 2011 році на сході Китаю, вдалося знайти безліч історичних артефактів, серед яких найдавніша відома картина Конфуція в Китаї — рідкісне зображення, що дає уявлення про ранні конфуціанські ідеали, а також понад 6 000 одиниць композитних обладунків, виготовлених із заліза, міді та лакованої шкіри, що демонструють передову майстерність і військові інновації династії Західна Хань.

Процес дистиляції спирту здавна був предметом історичного інтересу. Згідно з текстом китайського фармацевта та лікаря Лі Шичженя часів династії Мін "Compendium of Materia Medica", також відомою як "Bencao Gangmu", дистиляцію спирту вперше зафіксували за часів династії Юань (1279-1368 рр.).

Дослідники виготовляють вино в копії 2000-річної бронзової посудини, знайденої в імператорській гробниці Фото: Sina Weibo

Однак це відкриття відсуває його витоки на століття назад. Дослідники з Центру збереження історико-культурної спадщини Університету Чженчжоу відтворили процес дистиляції за допомогою репліки пристрою, змодельованого за зразком знайденого в гробниці Лю Хе.

Бронзовий дистилятор, що складається з основного горщика, відомого як "небесний горщик", циліндричної посудини та казана, спочатку знаходився в камері для зберігання вина в гробниці.

Археолог з Державної адміністрації культурної спадщини і керівник проєкту з розкопок гробниці Чжан Чжунлі пояснив, що команда відтворила дистилятор вдвічі меншого розміру для проведення випробування.

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Результати показали, що ефективність дистиляції перевищує 70%, зберігаючи як аромат, так і концентрацію алкоголю в спиртних напоях. Хоча попередні гіпотези припускали, що дистилятор використовували для очищення кориці або квіткових есенцій, аналіз залишків і конструкція посудини підтвердили його основне призначення — виробництво алкоголю.

Це відкриття є не лише свідченням винахідливості ранніх китайських ремісників, але й цінним внеском у розуміння давніх практик пивоваріння та дистиляції. Подолавши розрив між історичними текстами та матеріальними артефактами, дослідники пропонують свіжий погляд на технологічні досягнення династії Західна Хань.

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