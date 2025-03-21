Використовували під час ритуальних оргій: що таке блакитний лотос

Блакитний лотос, відомий своїми психоактивними властивостями, відігравав важливу роль у Стародавньому Єгипті. Цю рослину використовували під час ритуальних оргій, присвячених богині Хатор.

Related video

У 1922 році археологи виявили гробницю Тутанхамона, у якій знайшли його тіло, прикрашене пелюстками блакитної квітки. Це латаття, відоме як блакитний лотос, мало значну культурну та ритуальну цінність у Стародавньому Єгипті, зокрема, завдяки своїм психоактивним властивостям, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Історики довгий час пов'язували блакитний лотос із поклонінням Хатор, богині, пов'язаної з коханням, веселощами та сп'янінням. Стародавні тексти свідчать, що послідовники Хатор брали участь у релігійних фестивалях, які тривали кілька днів і включали музику, танці, алкоголь та секс.

Деякі інтерпретації припускають, що посвячені використовували вино, настояне на блакитному лотосі, що посилювало його ефект. Підтвердженням цієї теорії є давньоєгипетський манускрипт, відомий як Туринський папірус, який ілюструє присутність квітки в інтимних сценах, натякаючи на її ритуальне використання.

Науковий аналіз блакитного лотоса (Nymphaea caerulea) підтвердив його психоактивні властивості, виявивши такі сполуки, як апоморфін і нуциферин. Ці речовини взаємодіють із дофаміновими та серотоніновими рецепторами, спричиняючи ефекти, що змінюють свідомість.

Сучасна фармакологія визнає апоморфін засобом для лікування певних захворювань, зокрема еректильної дисфункції. За межами Єгипту споріднений вид, Nymphaea ampla, відігравав подібну роль у культурі мая, що змусило експертів провести паралелі між ритуальними практиками двох цивілізацій.

Окрім того, що блакитний лотос асоціювався з насолодою та ритуалом, він мав і медичне застосування. Давньоєгипетські тексти описують його використання для лікування хвороб травлення та печінки. Рослина також з'являється в поховальних традиціях, а згадки в Книзі Мертвих пов'язують її з темами переродження та потойбічного життя. Її присутність у королівських гробницях свідчить про символічний зв'язок між правителями та божеством.

Важливо

Суворі реалії Стародавнього Єгипту: археологи розкопали 2200-річні кайдани в золотих копальнях (фото)

Попри своє історичне значення, автентичний єгипетський блакитний лотос стає все більш рідкісним. Екологічні зміни, зокрема будівництво Асуанської греблі, серйозно вплинули на його природне середовище існування. Хоча комерційні продукти, що продаються як блакитний лотос, залишаються популярними, нещодавні дослідження показують, що багато з них містять зовсім інший вид.

Раніше Фокус писав про те, як древні люди випередили свій час. Вчені виявили, що стародавні ремісники використовували алмазні свердла ще 2000 років тому.

Також ми розповідали про нове відкриття на горі Анубіса. Археологи розкопали гробницю невідомого фараона.