Пандемия коронавируса не будет последней, - глава ВОЗ (видео)

Гебрейесус заявил, что "эпидемии — это факт жизни", потому странам нужно готовиться к будущим вызовам.

Глобальный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в видеообращении заявил, что "история показывает, что пандемия коронавируса не будет последней" в нашей истории.

"История демонстрирует, что это пандемия не является последней. Эпидемии — это факт жизни. Но с инвестициями в здоровье населения, которые поддержат все правительства, все общества, с единым подходом к здоровью, мы можем убедиться, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный, более устойчивый и стабильный мир", — сказал глава ВОЗ.

Он также напомнил, что еще 12 месяцев назад COVID-19 был полностью неизвестным человечеству, однако за прошедший год этот вирус смог перевернуть мир вверх дном. Впрочем, по его словам, это не было для него неожиданностью, поскольку в течение многих лет все отчеты говорили об одном и том же: "мир не готов к пандемии".

"Нам всем следует извлечь уроки из произошедшего", — сказал Гебрейесус.

Он считает, что впредь правительствам стоит быть более предусмотрительными и направлять больше средств в сектор здравоохранения.

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Отметим, согласно данным ресурса Worldometers.info, по состоянию на 28 декабря 2020 года в мире зафиксировано более 81 млн случаев заражения коронавирусом. Из них закончились летально более 1,77 млн.

Напомним, Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneca.