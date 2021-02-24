В Україну повернувся адаптивний карантин: одна область "червона" та сім — "помаранчеві"

З 26 лютого в Івано-Франківській області почнуть діяти найжорсткіші обмеження, враховуючи заборону посадки і висадки на поїзди.

Залежно від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, Міністерство охорони здоров'я надає їм "жовтий", "оранжевий" або "червоний" рівень.

Станом на 23 лютого, у "червоній" зоні, крім Івано-Франківської області, знаходиться Чернівецька. Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, з 26 лютого в Івано-Франківській області почнуть діяти обмеження, які були по всій країні під час локдауну в січні. Щодо Чернівецької області рішення поки не ухвалене.

Додатково до обмежень "червоної" зони в Івано-Франківській області буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту.

У "помаранчевій" зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області.

Всі інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні. У таких регіонах забороняється:

перебування в громадських місцях, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок);

перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

перетин іноземцем кордону, КПВВ без страхового полісу, що покриває випадок COVID-19;

проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів за умов завантаження залу понад 50%;

перевезення кількості пасажирів у громадському транспорті, що перевищує кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

робота громадського харчування з 00:00 до 7:00 крім адресної доставки і замовлень на виніс, розміщення відвідувачів на відстані менше 2 м і більше чотирьох осіб за столом;

діяльність закладів із розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ, що надають соцпослуги і послуги з реабілітації;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу й одержувачів освіти, проведення в закладах освіти заходів за участю більше однієї групи або класу;

проведення медустановами планових госпіталізацій

та ін.

Нагадаємо, Національна академія наук досліджувала поширення СOVID-19 і склала прогноз на березень. Згідно з її висновками, ситуація із захворюваністю повинна погіршитися. У НАН зазначили, що всі показники поширення коронавірусу почали зростати, зокрема збільшується кількість госпіталізацій і підтверджених випадків захворювання в 19 з 25 областей України. Найвищі темпи зростання зафіксували у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

В Україні за добу 22 лютого зафіксовано 4 182 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 252 дитини і 219 медпрацівників.