У Чернівецькій області затримали волонтерку з Німеччини: поліція роз'яснила ситуацію (відео)

У поліції заявили, що іноземний громадянин нібито заважав правоохоронцям виконувати обов'язки і поводився агресивно. До нього застосували спецзасоби і закували в кайданки.

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25 жовтня в мережі з'явилася інформація про те, що військовослужбовці ТЦК нібито побили німецького волонтера в Чернівецькій області. Про це пише видання "Чернівецький промінь".

Зазначається, що також поширюється відео, на якому видно співробітників поліції, які знімають наручники з чоловіка, що нерухомо лежить під вантажівкою.

Як пише "Суспільне Чернівці", у мережі повідомляють, що на блокпості ТЦК зупинили вантажівку. Один український і троє німецьких волонтерів поверталися зі Сходу, де роздавали гуманітарну допомогу. Українця почали "пресувати" і німець втрутився. Тоді військовослужбовці ТЦК нібито бризнули іноземцю балончиком в очі, побили і залишили лежати без свідомості під фурою.

Реакція ТЦК

У Чернівецькому обласному ТЦК заявили, що інформація про те, що військовослужбовці побили волонтера з Німеччини не є дійсністю.

"Представники ТЦК і СП не вживали жодних протиправних дій щодо іноземного волонтера. Закликаємо читачів, кореспондентів і розповсюджувачів інформації критично ставитися до подібного контенту, перевіряти його достовірність і довіряти тільки офіційним джерелам", — ідеться в повідомленні.

Реакція поліції

Патрульна поліція Чернівецької області повідомила, що з'ясовує обставини інциденту. Усе сталося приблизно о 6 ранку на дорожній станції поліції поблизу села Атаки. Правоохоронці зупиняли автомобіль Mercedes. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що водій — громадянин іншої країни, а пасажир перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Їхати до ТЦК і СП чоловік відмовлявся і зачинився в салоні автомобіля.

"Біля станції також зупинився ще один автомобіль Mercedes, звідки вийшли двоє чоловіків (громадяни іншої країни) і почали перешкоджати діям поліцейських. Інспектори пояснили, що відбувається, і повідомили, що вони заважають діям поліції. Один із чоловіків почав поводитися агресивно, на зауваження не реагував. Патрульні застосували до нього сльозогінний газ, кайданки і затримали його", — ідеться в повідомленні.

У поліції заявили, що стосовно порушника було складено адміністративний протокол за "Злісну непокору законному розпорядженню працівника поліції". Водночас поліцейські помітили, що чоловікові стало погано, тому вони викликали йому швидку допомогу і поклали його в стабільне "бокове положення". Через кілька хвилин прибули медики. Чоловіка госпіталізували в супроводі одного з патрульних. У лікарні медики оглянули іноземця, а потім відпустили.

Водночас пасажир самостійно вийшов з авто і згодом був доставлений до ТЦК і СП, де на нього склали протокол за "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Усі обставини щодо цієї події та дій поліцейських будуть ретельно перевірені, керівництвом управління патрульної поліції в Чернівецькій області ініційовано службове розслідування", — заявили в поліції.

Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували корупцію в ТЦК під час мобілізації. За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, резонансні затримання корупціонерів, які вимагали хабарі в обмін на ухилення від мобілізації, відбуваються з ініціативи та за сприяння командування Сухопутних військ ЗСУ.