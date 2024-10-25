В Черновицкой области задержали волонтера из Германии: полиция разъяснила ситуацию (видео)

В полиции заявили, что иностранный гражданин якобы мешал правоохранителям выполнять обязанности и вел себя агрессивно. К нему применили спецсредства и заковали в наручники.

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25 октября в сети появилась информация о том, что военнослужащие ТЦК якобы избили немецкого волонтера в Черновицкой области. Об этом пишет издание "Чернівецький промінь".

Отмечается, что также распространяется видео, на котором видно сотрудников полиции, снимающих наручники с неподвижно лежащего под грузовиком мужчины

Как пишет "Суспільне Чернівці", в сети сообщают, что на блокпосте ТЦК остановили грузовик. Один украинский и трое немецких волонтеров возвращались с Востока, где раздавали гуманитарную помощь. Украинца начали "прессовать" и немец вмешался. Тогда военнослужащие ТЦК якобы брызнули иностранцу баллончиком в глаза, избили и оставили лежать без сознания под фурой.

Реакция ТЦК

В Черновицкой областном ТЦК заявили, что информация о том, что военнослужащие избили волонтера из Германии не является действительностью.

"Представители ТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении иностранного волонтера. Призываем читателей, корреспондентов и распространителей информации критически относиться к подобному контенту, проверять его подлинность и доверять только официальным источникам", — сказано в сообщении.

Реакция полиции

Патрульная полиция Черновицкой области сообщила, что выясняет обстоятельства инцидента. Все произошло примерно в 6 утра на дорожной станции полиции вблизи села Атаки. Правоохранители становили автомобиль Mercedes. В ходе проверки документов правоохранители установили, что водитель — гражданин другой страны, а пассажир находится в розыске за уклонение от мобилизации. Ехать в ТЦК и СП мужчина отказывался и закрылся в салоне автомобиля.

"У станции также остановился еще один автомобиль Mercedes, откуда вышли двое мужчин (граждане другой страны) и начали препятствовать действиям полицейских. Инспекторы объяснили, что происходит, и сообщили, что они мешают действиям полиции. Один из мужчин начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал. Патрульные применили к нему слезоточивый газ, наручники и задержали его", — сказано в сообщении.

В полиции заявили, что в отношении нарушителя был составлен административный протокол за "Злостное неповиновение законному распоряжению работника полиции". При этом полицейские заметили, что мужчине стало плохо, поэтому они вызвали ему скорую помощь и положили его в стабильное "боковое положение". Через несколько минут прибыли медики. Мужчину госпитализировали в сопровождении одного из патрульных. В больнице медики осмотрели иностранца, а затем отпустили.

В то же время, пассажир самостоятельно вышел из авто и впоследствии был доставлен в ТЦК и СП, где на него составили протокол за"Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Все обстоятельства по данному событию и действиям полицейских будут тщательно проверены, руководством управления патрульной полиции в Черновицкой области инициировано служебное расследование", — заявили в полиции.

Напомним, в ВСУ прокомментировали коррупцию в ТЦК во время мобилизации. По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, резонансные задержания коррупционеров, которые требовали взятки в обмен на уклонение от мобилизации, происходят по инициативе и при содействии командования Сухопутных войск ВСУ.