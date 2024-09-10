"Як снайпер, вона діяла правильно": історія порятунку розвідника на псевдо "Француз" (відео)

Український розвідник Влад Маховський отримав одразу п'ять кульових поранень. Він зміг проповзти у Серебрянському лісі майже кілометр та дочекатися евакуації.

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Командира розвідувальної групи у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України Владислава Маховського з позивним "Француз" було поранено у Серебрянському лісі у Луганській області. Свою історію він розповів "Радіо Свобода".

Військовий вирушив на сусідню позицію, з якою було втрачено зв'язок й за три метри від неї потрапив під снайперський обстріл.

Загалом розвідник отримав п'ять кульових поранень. Одна з яких майже влучила у пах.

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Згідно з даними перехоплень, як стало відомо згодом, тоді "працювала" жінка-снайпер.

"З точки зору снайпера, це дуже логічно", — зазначає колишній військовий. Адже якби снайперка поцілила, куди планувала, чоловік вже не зміг би повзти, але б дуже довго кричав.

"Як снайпер, вона діяла правильно, але мені пощастило і вона промахнулася", — констатує він.

З тяжкими пораненнями уродженець Чернівців зміг проповзти майже 800 метрів і дочекатися евакуаційної групи, яка вийшла на його пошуки. Вижити тоді йому допоміг досвід у Французькому легіоні, де він прослужив три роки.

"У легіоні нас вчили плазувати й це мені дуже допомогло", — розповів він.

Після реабілітації, де його визнали обмежено-придатним і дали ІІІ групу інвалідності, воїн спочатку служив у штабі, але розчарувався та пішов із армії, зрозумівши, що може бути кориснішим у цивільному житті.

Наразі Владислав Маховський він мріє створити своєрідне "екопоселення" та допомагати ветеранам після поранень повертатися до минулого життя. На війну ж він може повернутися, якщо виникне пряма загроза його сім'ї.

Нагадаємо, снайперка 118-ї механізованої бригади Анастасія Савка з позивним "Фенікс" втратила на фронті ногу після 18 місяців служби. Вона розповіла Daily Mail, чому пішла в армію.

Також Фокус писав, що через п’ять місяців після уламкового поранення в голову, 36-річний український комік і шоумен, зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який служив на фронті, переніс операцію на голові по реконструкції черепа.