Спалені дерева, вирви і техніка: український піхотинець показав Серебрянський ліс (відео)

Серебрянський ліс, де з осені 2022 року спостерігаються інтенсивні бої, фактично перестав існувати.

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Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, як зараз виглядає Серебрянський ліс, де вже тривалий час йдуть запеклі бої з російськими окупантами. У Telegram відомства показали відповідне відео 20 квітня.

Можна побачити повалені та спалені дерева, вирви внаслідок ударів і знищену техніка. Військовий-піхотинець бригади "Буревій" Національної гвардії зафіксував наслідки боїв на відео.

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Росіяни активізувалися в Серебрянському лісі та наступають на Макіївку, – Луганська ОВА

"Русский мир", який несуть окупанти, у всій своїй красі, — вказано у дописі.

Серебрянський ліс та лінія фронту

Серебрянський заказник — один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області. Це український ботанічний заказник місцевого значення. Він розташований за 8 км на південний захід від міста Кремінна, що на Луганщині.

Заказник є фактично осередком бореальної флори, що включає рідкісні в Луганській області і занесені до Червоної книги України види рослин. У заказнику мешкала й велика кількість різних видів тварин.

Під час російського вторгнення через ліси тривалий час проходить лінія фронту. З осені 2022 року спостерігаються інтенсивні бої.

Нагадаємо, українські захисники на позиціях у Серебрянському лісі поблизу річки Сіверський Донець у липні 2023 року розповіли, що постійно зазнають атак та обстрілів, але утримують необхідні рубежі. Російські піхотні групи постійно намагалися просуватися по місцевості, де переважно болота та ліси, оскільки важка бронетехніка не може пройти в локації поблизу річки Сіверський Донець.