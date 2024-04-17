"Втрачається відчуття часу": репортаж NYT з Серебрянського лісу (фото)

Бої на цьому напрямку тривають по годині кожні 3-4 години. Замість тварин, рослинності і дерев, Серебрянський ліс перетворюється на випалену землю, де щоденно тривають бої.

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У Серебрянському лісі на сході України тривають запеклі бої. Фотограф The New York Times Тайлер Хікс провів чотири доби разом з бійцями Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міноборони України. Репортаж опубліковано 17 квітня.

Пікапи мчали на сході сонця по ґрунтовій дорозі через густий сосновий ліс. Чоловіки в машині були з України, Бразилії, Колумбії та Польщі. Розмов між бійцями майже не було, бо вони їхали на ротацію. Як тільки машина зупинилася, перші бійці висадилися. Треба було діяти швидко. Російські ударні дрони могли атакувати в будь-який момент.

На позиції прибули солдати 2-го інтернаціонального легіону.

Бійці йдуть на ротацію Фото: NYT

Серебрянський ліс за час повномасштабної війни було сильно пошкоджено. Лютневого ранку не видно ведмедів, оленів чи птахів, які колись там безтурботно проживали. Багато дерев та рослин знищено вогнем артилерії, мінометів та танків. Поки бійці йшли до позицій, то дорогою траплялися чисельні вирви від авіабомб. Деякі з них були дуже свіжими.

РПГ-7 Фото: NYT

Як тільки відбувалася ротація, за кілька хвилин почався обстріл з боку окупантів. Новоприбулі бійці разом із командиром "Циганом" відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Відстань до ЗС РФ була приблизно в одне футбольне поле. Хікс пише, що під час перебування на позиціях втрачалося відчуття часу.

"Сніг, дощ, вітер і війна руйнують окопи та бункери, які допомагають солдатам вижити на цій війні. У перервах між боями солдати постійно їх укріплюють, ремонтують і поглиблюють. Але попри всю схожість з окопною війною в Європі століття тому, багато що змінилося", — пише фотограф.

Бої тривали по годині кожні 3-4 години Фото: NYT

FPV-дрони та різноманітні безпілотники стали нормою на війні. Розвідувальні БПЛА постійно моніторять ситуацію з повітря. Один солдат, поляк із позивним "Конрад 13", описав війну як покликання, навіть як благословення. Вдома, за його словами, він мав неприємне виховання. У 41 рік він відчув наче опинився у глухому куті.

"Коли я приїхав сюди, моє життя змінилося. Я почав рости тут. Це була еволюція, і я відчув, що моє життя повернулося до мене. Я змінився і став іншою людиною. Тепер це моя сім’я — моя справжня сім’я", — розказав "Конрад 13".

Бійці постійно укріплюють окопи та бліндажі Фото: NYT

Автор зазначає, що за час ротації були неодноразові боєзіткнення із окупантами, які тривали по годині кожні 3-4 години, а вночі ЗС РФ скидали бомби.

Нагадаємо, ЗМІ писали, чи зможе Україна звільнити всі свої території в нинішніх умовах.