Бракує всього: чи зможе Україна звільнити всі свої території, – WSJ

Росія зараз веде наступ на пʼяти напрямках фронту. Окупанти не шкодують бійців і техніку, щоб захоплювати територію. Українській армії складно стримувати постійні атаки ЗС РФ.

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Українські війська на сході наполегливо стримують російські атаки. Очікується, що влітку наступ ЗС РФ досягне своєї кульмінації. Ймовірність звільнення всіх територій в Україні зараз виглядає хмарною. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Лінія фронту утримується мозаїкою підрозділів, які бувають недоукомплектованими. Російські наступи бронетанкових колон зупиняються безпілотниками через те, що дефіцит боєприпасів теж присутній.

"Нам всього бракує", — сказав один командир роти, який тримає оборону в районі Часового Яру.

Війна в Україні наближається до критичного моменту. Наближується третє літо в умовах повномасштабної війни. РФ не шкодує людей та техніку, щоб розвинути наступ на сході. Стратегія Путіна полягає в довгостроковій перспективі бойових дій, щоб переломити їх на свою користь.

Основні напрямки ударів ЗС РФ Фото: The Wall Street Journal

Попри всі ці обставини, якщо Україна вистоїть в цьому році і зможе поповнити свої сили, то вона може спробувати провести контратаки проти виснажених окупантів. Без допомоги США і європейських країн перспективи такого розвитку подій у виданні називають тьмяними.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на один український постріл артилерії приходиться 10 російських. За таких умов і без допомоги США шансів на перемогу не буде. Чехія змогла організувати придбання майже 1 млн боєприпасів для України. Також організовуються інші засоби, щоб покращити спроможності України.

Український танкіст перед початком бойового завдання Фото: The Wall Street Journal

Деякі чиновники західної військової розвідки вважають, що наразі Росія не зосереджена на досягненні негайних територіальних здобутків. Йдеться, найімовірніше, про зниження здатності та волі України воювати. Збільшення кількості безпілотних і ракетних атак Росії має на меті продемонструвати свою силу, погіршити ресурси Києва та показати західним прихильникам України, що підтримка її є марною.

Нагадаємо, Костянтин Машовець назвав, скільки військ зосередила РФ на Харківському напрямку.

17 квітня ЗМІ писали, як зміниться ситуація на фронті у разі падіння Часового Яру.