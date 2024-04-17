"Теряется ощущение времени": репортаж NYT из Серебрянского леса (фото)

Бои на этом направлении продолжаются по часу каждые 3-4 часа. Вместо животных, растительности и деревьев, Серебрянский лес превращается в выжженную землю, где ежедневно идут бои.

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В Серебрянском лесу на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Фотограф The New York Times Тайлер Хикс провел четверо суток вместе с бойцами Интернационального легиона Главного управления разведки Минобороны Украины. Репортаж опубликован 17 апреля.

Пикапы мчались на восходе солнца по грунтовой дороге через густой сосновый лес. Мужчины в машине были из Украины, Бразилии, Колумбии и Польши. Разговоров между бойцами почти не было, потому что они ехали на ротацию. Как только машина остановилась, первые бойцы высадились. Надо было действовать быстро. Российские ударные дроны могли атаковать в любой момент.

На позиции прибыли солдаты 2-го интернационального легиона.

Бойцы идут на ротацию Фото: NYT

Серебрянский лес за время полномасштабной войны был сильно поврежден. Февральским утром не видно медведей, оленей или птиц, которые когда-то там беззаботно проживали. Много деревьев и растений уничтожено огнем артиллерии, минометов и танков. Пока бойцы шли к позициям, то по дороге попадались многочисленные воронки от авиабомб. Некоторые из них были очень свежими.

РПГ-7 Фото: NYT

Как только происходила ротация, через несколько минут начался обстрел со стороны оккупантов. Новоприбывшие бойцы вместе с командиром "Цыганом" открыли огонь из стрелкового оружия. Расстояние до ВС РФ было примерно в одно футбольное поле. Хикс пишет, что во время пребывания на позициях терялось ощущение времени.

"Снег, дождь, ветер и война разрушают окопы и бункеры, которые помогают солдатам выжить на этой войне. В перерывах между боями солдаты постоянно их укрепляют, ремонтируют и углубляют. Но несмотря на всю схожесть с окопной войной в Европе столетие назад, многое изменилось", — пишет фотограф.

Бои продолжались по часу каждые 3-4 часа Фото: NYT

FPV-дроны и различные беспилотники стали нормой на войне. Разведывательные БПЛА постоянно мониторят ситуацию с воздуха. Один солдат, поляк с позывным "Конрад 13", описал войну как призвание, даже как благословение. Дома, по его словам, он имел неприятное воспитание. В 41 год он почувствовал как будто оказался в тупике.

"Когда я приехал сюда, моя жизнь изменилась. Я начал расти здесь. Это была эволюция, и я почувствовал, что моя жизнь вернулась ко мне. Я изменился и стал другим человеком. Теперь это моя семья — моя настоящая семья", — рассказал "Конрад 13".

Бойцы постоянно укрепляют окопы и блиндажи Фото: NYT

Автор отмечает, что за время ротации были неоднократные боестолкновения с оккупантами, которые продолжались по часу каждые 3-4 часа, а ночью ВС РФ сбрасывали бомбы.

Напомним, СМИ писали, сможет ли Украина освободить все свои территории в нынешних условиях.