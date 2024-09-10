"Как снайпер, она действовала правильно": история спасения разведчика с позывным "Француз" (видео)

Украинский разведчик Влад Маховский получил сразу пять пулевых ранений. Он смог проползти в Серебрянском лесу почти километр и дождаться эвакуации.

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Командир разведывательной группы в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины Владислав Маховский с позывным "Француз" был ранен в Серебрянском лесу в Луганской области. Свою историю он рассказал "Радио Свобода".

Военный отправился на соседнюю позицию, с которой была потеряна связь и в трех метрах от нее попал под снайперский обстрел.

Всего разведчик получил пять пулевых ранений. Одна из которых почти попала в пах.

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Согласно данным перехватов, как стало известно впоследствии, тогда "работала" женщина-снайпер.

"С точки зрения снайпера, это очень логично", — отмечает бывший военный. Ведь если бы снайперша попала, куда планировала, мужчина уже не смог бы ползти, но бы очень долго кричал.

"Как снайпер, она действовала правильно, но мне повезло и она промахнулась", — констатирует он.

С тяжелыми ранениями уроженец Черновцов смог проползти почти 800 метров и дождаться эвакуационной группы, которая вышла на его поиски. Выжить тогда ему помог опыт во Французском легионе, где он прослужил три года.

"В легионе нас учили ползать и это мне очень помогло", — рассказал он.

После реабилитации, где его признали ограниченно-пригодным и дали III группу инвалидности, воин сначала служил в штабе, но разочаровался и ушел из армии, поняв, что может быть более полезным в гражданской жизни.

Сейчас Владислав Маховский мечтает создать своеобразное "экопоселение" и помогать ветеранам после ранений возвращаться к прошлой жизни. На войну же он может вернуться, если возникнет прямая угроза его семье.

Напомним, снайпер 118-й механизированной бригады Анастасия Савка с позывным "Феникс" потеряла на фронте ногу после 18 месяцев службы. Она рассказала Daily Mail, почему пошла в армию.

Также Фокус писал, что спустя пять месяцев после осколочного ранения в голову, 36-летний украинский комик и шоумен, звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, служивший на фронте, перенес операцию на голове по реконструкции черепа.