Всеукраинский карантин помог спасти Украину от итальянского сценария COVID-19, – Шмыгаль

Премьер уверен, что карантин сохранил жизни тысячи украинцев.

Всеукраинский карантин, который был введен в марте 2020 года, помог спасти граждан от итальянского сценария развития коронавируса. В стране низкий уровень смертности от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По данным Шмыгаля, смертность от COVID-19 в Украине является одной из самых низких в Европе: менее 1,9%.

"Много было критики, но сейчас можно сказать, что тот карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячи людей", – заявил он.

К слову, карантин в Украине ввели 11 марта прошлого года, с тех пор ограничения продлевают. В зависимости от уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, Минздрав присваивает областям "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга 3 марта заявил, что Украина, как и весь мир, уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Впрочем, по словам министра, медицинская система нашей страны якобы готова к ней.

Количество летальных случаев от коронавируса начало постепенно увеличиваться с середины февраля, в последние несколько дней, согласно официальной статистике, рост смертей от COVID-19 резко ускорился. Об этом сообщается в обзоре, составленном научными сотрудниками НАН Украины за 23 февраля — 1 марта 2021 года.