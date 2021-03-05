В Минздраве сообщили, когда украинцам ждать пика третьей волны коронавируса

Глава ведомства Максим Степанов предупредил, что второй год коронавируса может оказаться тяжелее предыдущего

Максимальный рост заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до конца апреля 2021 года.

Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны. Второй год коронавируса может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий", – предупредил министр.

Степанов привел мнение ученых, считающих, что мутации вируса, а также изменения в клинической картине течения заболевания и динамики передачи коронавируса существенно усилят давление на системы здравоохранения.

"В Украине цифры заразившихся растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну пандемии. Мы прогнозируем увеличение числа заболевших до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля", – подытожил Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса.

"Мы каждый день видим увеличение количества заболевших. К сожалению, вынужден констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это статистика. Ее нельзя скрыть или интерпретировать иначе", — сказал Шмыгаль.

Также мы писали, что по состоянию на 5 марта, на основании уровня заболеваемости COVID-19 в стране, в "красную" зону входят 54 страны, а в "зеленую" – 140.

"Красными" являются страны, в которых уровень заболеваемости сейчас выше чем в Украине, то есть 239,6 случаев на 100 тыс. населения. Из стран-соседей Украины такими являются Словакия (562,0 случая), Венгрия (451,7), Молдова (378,5), Польша (316,9).

Лидирует по уровню заболеваемости Чехия (1395,1). В "красной" части списка также Черногория, Израиль, Словения, Латвия, Швеция, Франция, Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия, США, Испания, Болгария, Литва и др.

Фокус сообщал о том, что в Украине по состоянию на вечер четверга, 4 марта, заняты 26 590 койко-мест для больных коронавирусом из 69 867 имеющихся (38,96%), что на 814 человек больше, чем было днем ранее.