Третья волна — первый рекорд: количество госпитализированных с коронавирусом достигло 20763 человек

Количество госпитализированных с COVID-19 превысило предыдущий осенний максимум на 213 человек.

В Украине по состоянию на вечер четверга, 4 марта, заняты 26 590 койко-мест для больных коронавирусом из 69 867 имеющихся (38,96%), что на 814 человек больше, чем было днем ранее.

Такие данные приводит Министерства здравоохранения Украины.

Всего за день было госпитализировано 3349 заболевших на коронавирус или с подозрением на него. Выписано — 2 518 пациентов.

Наиболее трудная эпидемиологическая ситуация остается в следующих областях Украины.

Ивано-Франковская — заполнены 84,34% койко-мест, (82,38% накануне);

Закарпатская — заполнены 78,02% койко-мест (77,72% накануне);

Черновицкая — заполнены 63,88% койко-мест;

Винницкая — 60,03% койко-мест.

Наименее критическая ситуация в Херсонской области, где заняты всего 8,67% койко-мест.

В то же время анализирующий данные Минздрава и региональных лабораторных центров блогер Евгений Истребин рассказал у себя в Facebook, что сегодня Украина установила новый рекорд по количеству госпитализированных с подтвержденным коронавирусом: 20 763 против 20550 (был зафиксирован 1 декабря прошлого года).

При этом общее количество больных и с подозрением на коронавирус достигло отметки в 26 590 человек. Этот рекорд, согласно прогнозу блогера, будет обновлен через четыре дня.

В комментариях к посту владелец клиники "Обериг" Александр Деркач сообщил, что их врачи зафиксировали рост количества больных с тяжелой формой болезни.

"Наши врачи отмечают резкое увеличение количества тяжелых больных. В том числе молодых. Пришлось даже два ИВЛа докупить на всякий случай", — написал он.

Не менее важным является и средняя недельная скорость заполнения коек, которая, согласно его подсчетам, поднялась до 638. В период первой волны COVID-19 показатель был на уровне 525 коек в сутки.

"У нас не просто растут госпитализации, у нас они растут быстрее с каждым днем, и быстрее прошлой волны", — написал Истребин.

Согласно его наблюдениям, на первые места сейчас выходят населенные пункты Украины, в которых проживает наибольшее количество населения: Киев, а также Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Львовская и Киевская области.

"Про какие-то ограничения в этих крупных областях чиновники даже боятся вслух говорить, особенно местные органы власти. А это значит, что рост будет только продолжаться. Простите за цинизм", — резюмировал блогер.

По его наблюдениям по Украине мы видим рост на 31%. Это значит, что за предыдущие семь дней, в среднем рост занимаемых коек был 489 в день, в следующие семь дней в среднем занимали уже 638 коек. Особенно бросается в глаза рост по Одесской области — 405%. Это значит, что неделю назад занимали по 9 коек, а сейчас уже 48 коек.

Истребин также обратил внимание, что в Украине сейчас якобы наблюдается рост темпов госпитализации на 31%: если за предыдущую неделю рост показатель был на уровне 489 койкомест, то на следующей неделе он увеличился до 638.

"Особенно бросается в глаза рост по Одесской области — 405%. Это значит, что неделю назад занимали по 9 коек, а сейчас уже 48 коек", — уточнил он.

Киеву, согласно прогнозу Истребина, до осеннего максимума осталось не более недели: показатели по реанимациям и ШВЛ уже достигли соответствующих отметок.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже началась третья волна коронавируса. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, посвященной году его работы на посту премьер-министра.

Чуть позже ситуацию прокомментировал глава парламентского комитета здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, говорить о локдауне из-за третьей волны COVID-19 пока рано, поскольку последняя еще не началась.