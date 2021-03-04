Третя хвиля — перший рекорд: кількість госпіталізованих з коронавірусом досягла 20763 осіб

Кількість госпіталізованих з COVID-19 перевищила попередній осінній максимум на 213 осіб.

В Україні за станом на вечір четверга, 4 березня, зайняті 26 590 ліжко-місць для хворих коронавірусом з 69 867 наявних (38,96%), що на 814 осіб більше, ніж було напередодні.

Такі дані наводить Міністерства охорони здоровʼя України.

Всього за день госпіталізовано 3349 хворих на коронавірус або з підозрою на нього. Виписано — 2 518 пацієнтів.

Найважча епідеміологічна ситуація залишається в наступних областях України:

Івано-Франківська — заповнені 84,34% ліжко-місць, (82,38% напередодні);

Закарпатська — заповнені 78,02% ліжко-місць (77,72% напередодні);

Чернівецька — заповнені 63,88% ліжко-місць;

Вінницька — 60,03% ліжко-місць.

Найменш критична ситуація в Херсонській області, де зайняті лише 8,67% ліжко-місць.

Водночас блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ та регіональних лабораторних центрів, розповів у себе в Facebook, що середня тижнева швидкість заповнення ліжок піднялася до 638. У період першої хвилі COVID-19 показник був на рівні 525 ліжок на добу.

"У нас не просто ростуть госпіталізації, у нас вони ростуть швидше з кожним днем, і швидше минулої хвилі", — написав він.

Згідно з його спостереженнями, на перші місця зараз виходять населені пункти України, в яких проживає найбільша кількість населення: Київ, а також Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Львівська та Київська області.

"Про якісь обмеження в цих великих областях чиновники навіть бояться вголос говорити, особливо місцеві органи влади. А це означає, що зростання продовжуватиметься. Вибачте за цинізм", — резюмував блогер.

За його спостереженнями по Україні ми бачимо зростання на 31%. Це означає, що за попередні сім днів у середньому зростання займаних ліжок було 489 в день, наступні сім днів у середньому займали вже 638 ліжок. Особливо впадає в очі зростання по Одеській області — 405%. Це означає, що тиждень тому займали по 9 ліжок, а зараз вже 48 ліжок.

Істребін також звернув увагу, що в Україні зараз нібито спостерігається зростання темпів госпіталізації на 31%: якщо за попередній тиждень зростання показник був на рівні 489 ліжкомісць, то наступного тижня він збільшився до 638.

"Особливо кидається в очі зростання по Одеській області — 405%. Це означає, що тиждень тому займали по 9 ліжок, а зараз вже 48 ліжок", — уточнив він.

Києву, згідно з прогнозом Істребіна, до осіннього максимуму залишилося не більше тижня: показники по реанімаціям і ШВЛ вже досягли відповідних відміток.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля коронавірусу. Про це він розповів під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді премʼєр-міністра.

Трохи пізніше ситуацію прокоментував голова парламентського комітету здоровʼя нації Михайло Радуцький. За його словами, говорити про локдаун через третю хвилю COVID-19 поки рано, оскільки вона ще не почалася.