У МОЗ повідомили, коли українцям чекати піку третьої хвилі коронавірусу

Голова відомства Максим Степанов попередив, що другий рік коронавірусу може виявитися важчим за попередній

Максимальне зростання захворюваності на коронавірус в Україні очікується до кінця квітня 2021 року.

Про це, виступаючи у Верховній Раді, заявив голова МОЗ Максим Степанов.

"Світ досить швидко підходить до третьої хвилі коронавірусу. Оцінки вчених невтішні. Другий рік коронавірусу може виявитися навіть важчим, ніж попередній", — попередив міністр.

Степанов навів думку вчених, які вважають, що мутації вірусу, а також зміни в клінічній картині перебігу захворювання та динаміці передачі коронавірусу істотно посилять тиск на систему охорони здоров'я.

"В Україні цифри хворих ростуть щодня. Ми вже вступили в третю хвилю пандемії. Ми прогнозуємо збільшення кількості хворих до кінця епідсезону, орієнтовно до кінця квітня", — підсумував Максим Степанов.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.

"Ми кожен день бачимо збільшення кількості хворих. На жаль, змушений констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це статистика. Її не можна приховати або інтерпретувати інакше", — сказав Шмигаль.

Також ми писали, що станом на 5 березня, на підставі рівня захворюваності COVID-19 у країні, у "червону" зону входять 54 країни, а в "зелену" — 140.

"Червоними" є країни, у яких рівень захворюваності наразі вищий, ніж в України, тобто 239,6 випадків на 100 тис. населення. З країн-сусідів України такими є Словаччина (562,0 випадки), Угорщина (451,7), Молдова (378,5), Польща (316,9).

Лідирує за рівнем захворюваності Чехія (1395,1). У "червоній" частині списку також Чорногорія, Ізраїль, Словенія, Латвія, Швеція, Франція, Нідерланди, Італія, Австрія, Бельгія, США, Іспанія, Болгарія, Литва тощо.

Фокус повідомляв про те, що в Україні станом на вечір четверга, 4 березня, зайняті 26 590 ліжкомісць для хворих на коронавірус з 69 867 наявних (38,96%), що на 814 осіб більше, ніж було напередодні.