Из соседей Украины только Румыния, Беларусь и РФ вошли в новую "зеленую" коронавирусную зону

На самоизоляцию нужно будет уйти после прибытия в Украину из 55 стран.

По состоянию на 5 марта, на основании уровня заболеваемости COVID-19 в стране, в "красную" зону входят 54 страны, а в "зеленую" – 140. Такие данные приводит Минздрав.

"Красными" являются страны, в которых уровень заболеваемости сейчас выше чем в Украине, то есть 239,6 случаев на 100 тыс. населения. Из стран-соседей Украины такими являются Словакия (562,0 случая), Венгрия (451,7), Молдова (378,5), Польша (316,9).

Лидирует по уровню заболеваемости Чехия (1395,1). В "красной" части списка также Черногория, Израиль, Словения, Латвия, Швеция, Франция, Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия, США, Испания, Болгария, Литва и др.

Из соседей Украины "зелеными" являются Румыния (211,1), Беларусь (207,2) и РФ (117,6). В этой части списка также находятся Великобритания, Греция, Швейцария, Турция, Грузия, Германия, Дания, Канада, Индия и Египет и др.

Все, кто прибывает в Украину из "красной" зоны, обязаны пойти на 14 дней в изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест. Также можно приехать в Украину с результатом теста, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, за сутки 4 марта в Украине второй день подряд зафиксировано более 10 тысяч новых случаев ковида — 10 155. Среди них у 577 детей и 345 медицинских сотрудников.

За сутки госпитализированы 3355 человек, умерли — 172, выздоровели — 4149.

Премьер-министр заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине. Возможен новый локдаун.

В эфире одного из телеканалов была проведена вакцинация 10 украинских знаменитостей. А по словам министра Степанова, в Закарпатской области могут ввести "красный" уровень карантина.