Із сусідів України тільки Румунія, Білорусь та РФ увійшли в нову "зелену" коронавірусну зону

На самоізоляцію потрібно буде піти після прибуття в Україну з 55 країн.

Станом на 5 березня, на підставі рівня захворюваності COVID-19 у країні, до "червоної" зони входять 54 країни, а до "зеленої" — 140. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

"Червоними" є країни, в яких рівень захворюваності зараз вищий, ніж в Україні, тобто 239,6 випадків на 100 тис. населення. З країн-сусідів України такими є Словаччина (562,0 випадки), Угорщина (451,7), Молдова (378,5), Польща (316,9).

Лідирує за рівнем захворюваності Чехія (1395,1). У "червоній" частині списку також Чорногорія, Ізраїль, Словенія, Латвія, Швеція, Франція, Нідерланди, Італія, Австрія, Бельгія, США, Іспанія, Болгарія, Литва та ін.

Із сусідів України "зеленими" є Румунія (211,1), Білорусь (207,2) та РФ (117,6). У цій частині списку також знаходяться Великобританія, Греція, Швейцарія, Туреччина, Грузія, Німеччина, Данія, Канада, Індія, Єгипет та ін.

Всі, хто прибуває в Україну з "червоної" зони, зобов'язані піти на 14 днів в ізоляцію або протягом доби здати ПЛР-тест. Також можна приїхати в Україну з результатом тесту, який зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Нагадаємо, за добу 4 березня в Україні другий день поспіль зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків ковіду — 10 155. Серед них у 577 дітей та 345 медичних працівників.

За добу госпіталізовані 3 355 осіб, померли — 172, одужали — 4149.

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