Закрито на карантин. "Укрзалізниця" зупиняє сполучення із Закарпатською областю

Обмеження були введені до закінчення карантинних заходів.

В "Укрзалізниці" заявили, що припиняють сполучення із Закарпатською областю, так як вона потрапила в карантинну "червону зону". Про це повідомляє прес-служба компанії.

У заяві говориться, що припиняється висадка пасажирів на всіх станціях в Закарпатській області. Також припинено продаж квитків в Закарпатську область та з неї.

Точного терміну закінчення обмежень в УЗ не називають, але відзначають, що вони будуть діяти до кінця карантинних заходів.

Крім цього, в компанії говорять, що до 8 березня включно пасажири, у яких вже є на руках квитки, зможуть дістатися в область або виїхати з неї поїздами.

"Укрзалізниця" уважно стежить за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів на прохання Закарпатської ОДА для вивозу 2100 осіб з квитками на час дії карантинних обмежень", — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, з 8 березня "Укрзалізниця" припинила повідомлення з Івано-Франківськом, який також знаходиться в карантинній "червоній зоні" через поширення коронавірусу. До 7 березня пасажири з квитками могли приїхати або покинути Івано-Франківськ без проблем, з 8 березня продаж квитків в цьому напрямку буде припинен.

Раніше повідомлялося, що з 8 березня Закарпатська область увійде у "червону" карантинну зону, куди також може потрапити і Київ. Рішення про посилення карантинних обмежень було прийнято на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій.

Число госпіталізацій в лікарнях Закарпатській області протягом останніх декількох днів перевищує 90 тис. осіб на 100 тис. населення.