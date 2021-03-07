Закрито на карантин. "Укрзалізниця" зупиняє сполучення із Закарпатською областю
Обмеження були введені до закінчення карантинних заходів.
В "Укрзалізниці" заявили, що припиняють сполучення із Закарпатською областю, так як вона потрапила в карантинну "червону зону". Про це повідомляє прес-служба компанії.
У заяві говориться, що припиняється висадка пасажирів на всіх станціях в Закарпатській області. Також припинено продаж квитків в Закарпатську область та з неї.
Точного терміну закінчення обмежень в УЗ не називають, але відзначають, що вони будуть діяти до кінця карантинних заходів.
Крім цього, в компанії говорять, що до 8 березня включно пасажири, у яких вже є на руках квитки, зможуть дістатися в область або виїхати з неї поїздами.
"Укрзалізниця" уважно стежить за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів на прохання Закарпатської ОДА для вивозу 2100 осіб з квитками на час дії карантинних обмежень", — говориться в повідомленні.
Нагадаємо, з 8 березня "Укрзалізниця" припинила повідомлення з Івано-Франківськом, який також знаходиться в карантинній "червоній зоні" через поширення коронавірусу. До 7 березня пасажири з квитками могли приїхати або покинути Івано-Франківськ без проблем, з 8 березня продаж квитків в цьому напрямку буде припинен.
Раніше повідомлялося, що з 8 березня Закарпатська область увійде у "червону" карантинну зону, куди також може потрапити і Київ. Рішення про посилення карантинних обмежень було прийнято на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій.
Число госпіталізацій в лікарнях Закарпатській області протягом останніх декількох днів перевищує 90 тис. осіб на 100 тис. населення.