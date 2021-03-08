Укрзалізниця вивезе спецрейсами із Закарпаття людей, яким потрібно виїхати з "червоної" зони

Спецрейси з Рахова, Солотвино та Ужгорода призначені на 8, 12 і 13 березня.

"Укрзалізниця" виконає кілька спецрейсів із Закарпаття, де була оголошена "червона" зона карантинних обмежень. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Відкрито продаж квитків на рейси, з'єднують Закарпатті з Києвом, півднем і сходом України у вівторок, суботу та неділю:

358/357 Рахів — Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон в разі критичної необхідності);

13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

15/16 Рахів — Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);

81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

108/107 Ужгород — Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня).

"Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на зазначені рейси до їх перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну", — сказав Криклій.

С 8 марта Закарпатська область увійде "червону" карантинну зону, куди також може потрапити і Київ. Рішення про посилення карантинних обмежень було прийнято на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Припиняється висадка пасажирів на всіх станціях в Закарпатській області. Також на час припинено продаж квитків в Закарпатську область і з неї.