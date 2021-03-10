Укрзалізниця відновила курсування вагонів-автомобілевозів у складі ряду поїздів

Доставка легкового автомобіля з Києва до Львова його власнику може коштувати приблизно 1 700 грн.

Вагони для перевезення автомобілів "Укрзалізниця" (УЗ) почала знову приєднувати до складу пасажирських поїздів. У такому вагоні можна розмістити від 4 до 8 автомобілів, залежно від габаритів. Максимальна висота вантажу автомобіля складає 1,7 метра. Загальна вантажомісткість вагона — 12 тонн.

Зараз вагони-автомобілевози є в таких поїздах:

№ 12/11 Одеса — Львів, з Одеси через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець (до Львова), відправленням з Дніпра через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах;

№ 15/16 Харків — Рахів (до Львова), курсуватиме з 12 березня два рази на тиждень;

№ 17/18 Харків — Ужгород (до Львова), курсуватиме з 15 березня двічі на тиждень;

№ 7/8 Харків — Одеса, почне курсувати найближчим часом один раз на тиждень.

Станом на 9 березня вже здійснено 15 рейсів вагонів-автомобілевозів.

Вагон-автомобілевоз — це суцільнометалевий вагон, в якому передбачені спеціальні засоби для кріплення автомобіля, а також система охорони. Вагон супроводжує провідник, який оформляє опис транспортного засобу, координує завантаження й вивантаження та забезпечує збереження автомобіля під час перевезення.

Вартість перевезення автомобіля в одну сторону становить від 77 до 127 грн за 100 кг ваги автомобіля (залежно від маршруту).

Оплачуються і додаткові послуги. Так на вокзалі Київ-Пасажирський тарифи такі:

оформлення автомобіля до перевезення — 20 грн;

бронювання одного місця — 80 грн;

завантаження автомобіля у фургон — 350;

вивантаження автомобіля — 130 грн.

Таким чином, наприклад, доставка легкового автомобіля з Києва до Львова його власнику може коштувати приблизно 1 700 грн.

Нагадаємо, УЗ виконає кілька спецрейсів із Закарпаття, де була введена "червона" зона карантинних обмежень. Спецрейси з Рахова, Солотвино та Ужгорода призначені на 8, 12 і 13 березня.