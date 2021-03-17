"Укрзализныця" вводит детское меню: чем теперь собираются кормить в "Интерсити+"

Помимо еды, меню для "маленьких" пассажиров будет содержать "интерактивную упаковку", которая должна развлечь их в путешествии.

АО "Укрзализныця" с четверга, 18 марта, предложит меню для пассажиров-детей на поезде "Интерсити+". Об этом говорится на сайте компании.

В частности, совместно с WOG и Do&Co "УЗ" разработала меню для детей, которое включает в себя "разноцветную пасту, куриный биточок, овощные роллы и полезные вкусности". Более того, меню будет содержать "интерактивную упаковку, которая имеет дополнительную функцию – развлечь детей во время путешествия".

Помимо этого, будут обновлены и "взрослые" ланчи – как мясной, так и вегетарианский. Цены останутся прежними.

На сегодняшний день также рассматривается введение разных видов сезонного меню, которые презентовали бы "вкусную Украину".

"Получая многочисленные позитивные сообщения пассажиров о введении питания в поездах, не хотим останавливаться на достигнутом и вскоре предложим пассажирам путешествие по кулинарной Украине. В частности, будут разные меню, которые представляют региональные особенности и богатство нашей национальной кухни. Не оставим без внимания и поезда дальнего следования, пилотный проект запустим уже этой весной", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за два месяца пассажиры скоростных поездов съели 1 тонну кускуса, 600 кг хумуса, 600 кг митболов и 300 кг брокколи. Четверть купленных меню – вегетарианские, а в общем еду чаще всего заказывали в поездах направления Киев – Харьков.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" собирается оптимизировать ряд маршрутов, что должно сделать их удобнее для пассажиров и сократить время, которое путешественники проводят в дороге. Изменения коснутся направлений "Киев-Мариуполь", "Киев-Бердянск", "Ужгород-Херсон", "Ковель-Одеса" и других. Летом "УЗ" планирует запустить более 30 новых поездов.

Отметим, недавно УЗ снова начала включать вагоны для перевозки автомобилей в состав пассажирских поездов. В таком вагоне можно разместить от 4 до 8 автомобилей в зависимости от габаритов. Максимальная высота перевозимого автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость вагона – 12 тонн.