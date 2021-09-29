Стратегія деокупації Криму затверджена Кабміном, — Шмигаль

Документ стане дорожньою картою з повернення півострова, і, як зазначає прем'єр, Україна робить усе, щоб Крим був у світовому порядку денному.

Кабінет Міністрів під час сьогоднішнього засідання затвердив Стратегію деокупації Криму. Про це у своєму Telegram повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр стверджує, що документ стане комплексною дорожньою картою з повернення окупованого військами РФ Криму.

За словами Дениса Шмигаля, Україна продовжує співпрацювати з безліччю країн, щоб Крим завжди був у світовому порядку денному.

"Як було зазначено, "Кримська платформа" — це не разовий захід. Ми вітаємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими партнерами і в межах міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була у світовому порядку денному", — підсумував прем'єр-міністр, коментуючи затвердження Стратегії деокупації Криму.

У пояснювальній записці до Стратегії, яка опублікована на сайті президента, перераховані основні цілі документа:

відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, забезпечення державного суверенітету України;

забезпечення національної єдності, стійкості і згуртованості українського суспільства і держави Україна;

припинення використання тимчасово окупованої території для діяльності, що загрожує нацбезпеці України і/або спрямованої на підрив міжнародної безпеки та миру;

визначення правових основ перехідного правосуддя;

формування та реалізація політики у правовій, соціальній, освітній, інформаційній, гуманітарній та інших сферах щодо зростання і зміцнення рівня довіри, забезпечення прав і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок тимчасової окупації;

забезпечення сталого суспільно-політичного, гуманітарного й економічного розвитку України відповідно до визначених принципів внутрішньої і зовнішньої політики, стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та Організації Північноатлантичного договору НАТО).

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО схвалила Стратегію деокупації Криму. Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав твердження документа очевидним сигналом того, що Київ докладає всіх зусиль для повернення окупованої Росією території.

Також Фокус публікував перші деталі Стратегії деокупації Криму і розбирався, як документ дозволить повернути окуповані території.