Лист королеві написала викладач з "Малої академії наук", а в Радфеді РФ інцидент назвали "проявом мудрості" царською особою.

Учні "Малої академії наук" в окупованому Криму отримали відповідь на лист, який відправляли влітку королеві Єлизаветі II. Про це повідомляється в Instagram-акаунті навчального закладу.

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Лист в Лондон відправляла викладач творчого об'єднання "Цікава англійська".

На конверті, який прийшов з королівської канцелярії Єлизавети II, поряд з адресою Севастополь вказаний як місто Російської Федерації.

"Королева хоче подякувати вам за ваш лист і люб'язне послання підтримки. Її величності було приємно почути, як вам подобається навчати ваших учнів англійської мови, і я докладаю кілька інформаційних листівок, які ви, можливо, захочете взяти для ознайомлення з ними. Королева високо цінує вашу турботу, виявлену при написанні листа, і я ще раз висловлюю вам величезну подяку за ваш лист", — йдеться в листі, який відправили до окупованого Криму.

[ + – ] Канцелярія Єлизавети II відправила листа до окупованого Криму

У коментарях під публікацією користувачі відзначили, що цим листом Великобританія не визнавала приналежність Криму до Росії. Лист з королівської канцелярії було підписано фрейліною Єлизавети II і його просто відправили на зворотню адресу, вказану на конверті.

У Радфеді РФ вже відреагували на лист з королівської канцелярії і заявили, що "царська особа проявила мудрість і змогла піднятися над геополітичним смогом". За словами сенатора від окупованого Криму Ольги Ковітіді, в Букінгемському палаці не помилилися, написавши Севастополь як російське місто.

"Єлизавета II, яка щиро бажала, щоб її послання кримським дітям знайшло своїх адресатів, опинилася над геополітичним смогом надуманого кримського синдрому. Царююча особа вказала правильну адресу в своєму листі дітям Криму: Російська Федерація", — заявила в пропагандистській манері Ольга Ковітіді.

Прес-служба королівської сім'ї і МЗС України офіційно поки не коментували лист від канцелярії Єлизавети II.

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