З неабияким запізненням: дочку принца Гаррі додали до списку спадкоємців тільки через два місяці

Хоч Лілібет Діана і народилася на початку червня, при дворі тягнули з тим, щоб додати дитину до офіційного списку спадкоємців.

У списку спадкоємців на британський престол через сім тижнів, нарешті, з'явилося ім'я Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор. Про це пише Daily Mail.

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Лілібет народилася 4 червня і стала восьмою в черзі на престол, відразу після свого старшого брата Арчі Гаррісона. Однак хоч таблоїди щосили й обговорювали цей факт, зазначаючи, що народження малятка змінило гендерний "баланс сил", але в списку спадкоємців її ім'я довго не з'являлося.

Настільки довго, що про це заговорили королівські експерти та журналісти. Почали ширитися чутки про те, що Єлизавета II викреслила дочку Меган і Гаррі зі списку взагалі у відповідь на їхні скандальні інтерв'ю і неналежну відвертість з пресою. Зазначимо, що ім'я Арчі до списку було внесене через п'ятнадцять днів після його народження.

Але тепер справедливість відновлена і Лілібет Діана з'явилася в переліку спадкоємців. Повний список із 23-х імен можна подивитися на офіційному сайті королівської сім'ї.

Перші місця в цьому переліку посідають дід Лілібет — принц Чарльз, потім її дядько — принц Вільям, його діти — Джордж, Шарлотта, Луї, потім батько — принц Гаррі та її брат Арчі.

[ + – ] Малюк Арчі з батьками

А останнє, 23 місце, віддане Лукасу Філіпу Тіндаллу, молодшій дитині Зари Тіндалл — старшої внучки Єлизавети II.

Нагадаємо, Лілібет Діану назвали на честь прабабусі та загиблої бабусі, адже Лілібет — це дитяче прізвисько королеви. Коли Єлизавета була маленькою, то не могла правильно вимовляти своє ім'я. Король Георг VI говорив про дочок: "Лілібет — моя гордість, Маргарет — моя радість!".

Дівчинка з'явилася на світ у дуже дорогій та ексклюзивній медустанові зі 133-річною історією. Госпіталь Санта-Барбара Котедж був заснований в 1888 році групою з 50 дам-благодійників. І приймає всього 2 400 породіль на рік.