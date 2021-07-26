С изрядным опозданием: дочь принца Гарри добавили в список наследников только через два месяца

Хоть Лилибет Диана и родилась в начале июня, при дворе тянули с тем, чтобы добавить малышку в официальный список наследников

В списке наследников на британский престол спустя семь недель, наконец, появилось имя Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор. Об этом пишет Daily Mail.

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Лилибет родилась 4 июня и стала восьмой в очереди на престол, сразу после своего старшего брата Арчи Гаррисона. Однако хоть таблоиды вовсю и обсуждали этот факт, отмечая, что рождение малышки изменило гендерный "баланс сил", но в списке наследников ее имя долго не появлялось.

Настолько долго, что об этом заговорили королевские эксперты и журналисты. Стали ходить слухи о том, что Елизавета II вычеркнула дочь Меган и Гарри и списка вовсе в ответ на их скандальные интервью и неподобающую откровенность с прессой. Отметим, что имя Арчи в список было внесено через пятнадцать дней после его рождения.

Но теперь справедливость восстановлена и Лилибет Диана появилась в перечне наследников. Полный список из 23-х имен можно посмотреть на официальном сайте королевской семьи.

Первые места в этом перечне занимают дед Лилибет — принц Чарльз, затем ее дядя — принц Уильям, его дети — Джордж, Шарлотта, Луи, затем отец — принц Гарри и ее брат Арчи.

[ + – ] Малыш Арчи с родителями

А последнее, 23 место, отдано Лукасу Филиппу Тиндаллу, младшему ребенку Зары Тиндалл – старшей внучке Елизаветы II.

Напомним, Лилибет Диану назвали в честь прабабушки и погибшей бабушки, ведь Лилибет – это детское прозвище королевы. Когда Елизавета была маленькой, то не могла правильно произносить свое имя. Король Георг VI говорил о дочерях: "Лилибет — моя гордость, Маргарет — моя радость!".

Девочка появилась на свет в очень дорогом и эксклюзивном медучреждении со 133-летней историей. Госпиталь Санта-Барбара Коттедж был основан в 1888 году группой из 50 дам-благотворителей. И принимает всего 2400 рожениц в год.