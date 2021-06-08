Первое достижение: дочь принца Гарри изменила гендерный баланс среди правнуков королевы

Девочка занимает восьмое место в очереди на британский престол, подвинув других наследников.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл, а также 11-ая правнучка британской королевы Елизаветы II, родившаяся 4 июня, своим появлением изменила гендерный баланс среди правнуков монарха, пишет Hello.

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До рождения Лилибет, у королевы было пять правнуков (принц Джордж, принц Луи, Арчи Харрисон, Август Бруксбанк и Лукас Тиндалл) и пять правнучек (Саванна Филлипс, Исла Филлипс, Миа Тиндалл, принцесса Шарлотта и Лена Тиндалл). С появлением Лили баланс правнуков сместился в пользу девочек, которых теперь шесть.

Помимо изменения гендерного баланса, изменится и порядок престолонаследия. Поскольку Лилибет занимает восьмое место в очереди, другие члены королевской семьи должны теперь сместиться вниз. На девятом месте и дальше идут принц Эндрю, принцесса Беатрис, принц Эдвард, Джеймс виконт Северн, леди Луиза Виндзор и принцесса Анна. Питер Филлипс, Саванна Филлипс и Исла Филлипс , Зара Тиндалл и дети Миа, Лена и Лукас также перемещаются вниз.

[ + – ] На фото, сделанном в 2018 году, у монаршей пары еще 8 правнуков

Ранее представитель герцогов Сассекских заявил о том, что пара на 20 недель уходит из публичного пространства в отпуск по уходу за новорожденным ребенком, и пять месяцев не собирается появляться в СМИ.

После того, как стало известно о том, какое имя получила девочка при рождении, в прессе разгорелись споры о том, насколько этично было так называть ее, поскольку Лилибет – это детское прозвище королевы, которым ее называли только самые близкие люди, и использовать его после всего, что прозвучало со стороны принца Гарри в сторону своей семьи во время интервью, было "унизительно".

Однако некоторые королевские эксперты считают, что герцоги осознали свою ошибку и таким образом решили начать процесс примирения.

Напомним, Лилибет Диана появилась на свет в клинике Санта-Барбара Коттедж со 133-летней историей. Роды здесь стоят более 25 тысяч долларов.