Перше досягнення: дочка принца Гаррі змінила гендерний баланс серед правнуків королеви

Дівчинка посідає восьме місце в черзі на британський престол, посунувши інших спадкоємців.

Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, друга дитина принца Гаррі і Меган Маркл, а також 11-а правнучка британської королеви Єлизавети II, яка народилася 4 червня, своєю появою змінила гендерний баланс серед правнуків монарха, пише Hello.

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До народження Лілібет, у королеви було п'ять правнуків (принц Джордж, принц Луї, Арчі Харрісон, Август Бруксбанк і Лукас Тіндалл) і п'ять правнучок (Саванна Філліпс, Ісла Філліпс, Міа Тіндалл, принцеса Шарлотта і Лена Тіндалл). З появою Лілі баланс правнуків змістився на користь дівчаток, яких тепер шість.

Крім зміни гендерного балансу, зміниться і порядок престолонаслідування. Оскільки Лілібет посідає восьме місце в черзі, інші члени королівської сім'ї повинні тепер зміститися вниз. На дев'ятому місці і далі йдуть принц Ендрю, принцеса Беатріс, принц Едвард, Джеймс віконт Северн, леді Луїза Віндзор і принцеса Анна. Пітер Філіпс, Саванна Філліпс та Ісла Філліпс, Зара Тіндалл і діти Міа, Лена і Лукас також переміщаються вниз.

[ + – ] На фото, зробленому у 2018 році, у монаршої пари ще 8 правнуків

Раніше представник герцогів Сассекських заявив про те, що пара на 20 тижнів йде з публічного простору у відпустку по догляду за новонародженою дитиною, і п'ять місяців не збирається з'являтися в ЗМІ.

Після того, як стало відомо про те, яке ім'я отримала дівчинка при народженні, у пресі розгорілися суперечки про те, наскільки етично було так називати її, оскільки Лілібет — це дитяче прізвисько королеви, яким її називали тільки найближчі люди, і використовувати його після всього, що прозвучало з боку принца Гаррі в сторону своєї родини під час інтерв'ю, було "принизливо".

Однак, деякі королівські експерти вважають, що герцоги усвідомили свою помилку і таким чином вирішили почати процес примирення.

Нагадаємо, Лілібет Діана з'явилася на світ у клініці Санта-Барбара Котедж зі 133-річною історією. Пологи тут коштують понад 25 тисяч доларів.