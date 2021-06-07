"Будет отчаянно недовольна": эксперт предсказала реакцию Елизаветы II на имя дочери Гарри

По мнению Анджелы Левин, после всего, что герцоги Сассекские наговорили в адрес королевской семьи, выбор такого имени был неуместным.

95-летняя королева Елизавета II может почувствовать себя глубоко оскорбленной из-за имени, которое принц Гарри и Меган Маркл дали новорожденной дочери, назвав ее Лилибет Диана, пишут британские СМИ со ссылкой на мнение королевского эксперта Анджелы Левин.

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Дело в том, что Лилибет – очень личное прозвище для монарха. Оно было дано ей королем Георгом V, ее дедом, потому что она не могла произнести свое имя Елизавета в раннем детстве, и так же ее называл покойный муж, принц Филипп, пока не умер в этом году.

По словам Левин, королева будет "отчаянно недовольна" выбором имени для ребенка, учитывая, как внук и его жена обошлись с королевской семьей совсем недавно.

[ + – ] Анжела Левин, королевский эксперт Фото: Angela Levin/Twitter

"Не после того, что случилось, я думаю, что она отчаянно несчастна, потому что они были очень грубы с ней. Не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, это довольно грубо по отношению к Ее Величеству королеве. Это было очень личное прозвище от ее мужа, который умер в апреле. Принц Чарльз никогда бы не стал называть свою мать Лилибет. Он никогда не использовал его – это было особенное имя, особенно для герцога Эдинбургского", – прокомментировала эксперт в эфире программы "Доброе утро, Британия" на телеканале ITV, добавив, что герцогам Сассекским было "унизительно" использовать это имя.

Телеведущий Пирс Морган, который одно время уходил с упомянутого канала из-за критики Меган Маркл, согласен с Левин.

"Это довольно иронично, не правда ли? У вас есть пара, которая последние несколько недель громила королевскую семью и монархию и назвала ребенка в честь королевы", – заявил он.

В свою очередь журналист Афуа Адом, которая также была на шоу, считает, что такое имя – это дань уважения королеве:

"Будет немного преувеличением сказать, что королева недовольна тем, что ее правнучка названа в ее честь. Думаю, это жест любви".

Букингемский дворец отказался сообщить, когда королева была проинформирована о рождении девочки, которая занимает восьмое место в очереди на престол. Однако The Times сообщила, что Гарри разговаривал со своей бабушкой до того, как было сделано вчерашнее объявление о появлении ребенка на свет.

Несмотря на прохладные отношения с внуком и его женой, королева поздравила их с рождением дочери. То же сделали ее сын Чарльз, а также Кейт Миддлтон и принцесса Евгения.