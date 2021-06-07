"Буде дуже незадоволена": експертка передбачила реакцію Єлизавети II на ім'я дочки Гаррі

На думку Анджели Левін, після всього, що герцоги Сассекські наговорили на адресу королівської сім'ї, вибір такого імені був недоречним.

95-річна королева Єлизавета II може відчути себе глибоко ображеною через імʼя, яке принц Гаррі і Меган Маркл дали новонародженій дочці, назвавши її Лілібет Діана, пишуть британські ЗМІ з посиланням на думку королівської експертки Анджели Левін.

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Справа в тому, що Лілібет — дуже особисте прізвисько для монарха. Воно було дано їй королем Георгом V, її дідом, бо вона не могла вимовити своє імʼя Єлизавета в ранньому дитинстві, і так само її називав покійний чоловік, принц Філіп, поки не помер у цьому році.

За словами Левін, королева буде "дуже незадоволена" вибором імені для дитини, враховуючи, як онук і його дружина вчинили з королівською родиною зовсім недавно.

[ + – ] Анжела Левін, королівська експертка Фото: Angela Levin/Twitter

"Після того, що сталося, я думаю, вона відчайдушно нещасна, тому що вони були дуже грубі з нею. Не думаю, що це хороша ідея. Я думаю, це досить грубо по відношенню до Її Величності королеви. Це було дуже особисте прізвисько від її чоловіка, який помер у квітні. Принц Чарльз ніколи б не став називати свою матір Лілібет. Він ніколи не використовував його — це було особливе імʼя, особливо для герцога Единбурзького", — прокоментувала експертка в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє" на телеканалі ITV, додавши, що герцогам Сассекським було "принизливо" використовувати це імʼя.

Телеведучий Пірс Морган, який у свій час йшов зі згаданого каналу через критику Меган Маркл, згоден з Левін.

"Це досить іронічно, чи не так? У вас є пара, яка останні кілька тижнів громила королівську сімʼю і монархію і назвала дитину на честь королеви", — заявив він.

У свою чергу журналістка Афуа Адом, яка також була на шоу, вважає, що таке імʼя — це данина поваги королеві:

"Буде трохи перебільшенням сказати, що королева незадоволена тим, що її правнучка названа на її честь. Думаю, це жест любові".

Букінгемський палац відмовився повідомити, коли королева була проінформована про народження дівчинки, яка посідає восьме місце в черзі на престол. Однак, The Times повідомила, що Гаррі розмовляв зі своєю бабусею до того, як було зроблено вчорашнє оголошення про появу дитини на світ.

Незважаючи на прохолодні відносини з онуком та його дружиною, королева привітала їх з народженням дочки. Те ж зробили її син Чарльз, а також Кейт Міддлтон і принцеса Євгенія.