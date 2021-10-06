Сієнна Елізабет і Лілібет Діана. Що означають дивні імена королівських нащадків

У британській королівській сім'ї дітей зазвичай називають традиційними іменами, віддають данину предкам або закладають у них таємний сенс

Коли в британській королівській сім'ї вибирають ім'я для новонародженого, то очікувати, що воно буде модним, незвичайним, або навіть просто сучасним, не варто. Віндзори вибирають імена зі змістом, іноді зрозумілим тільки їм, але завжди цікаво розібратися, чому син принца Гаррі отримав ім'я Арчі, а новонароджена дочка принцеси Беатріс — ім'я Сієнна Елізабет. Про це пише Vogue.

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Так, у 2019 році, коли народився молодший син герцогів Кембриджських, найпопулярнішими іменами у Великобританії були Ліам і Ноа, але маленький принц отримав ім'я Луї. Тому що батькам, принцу Вільяму та Кейт Міддлтон, треба було віддати данину пам'яті предкам.

Найчастіше маленьких членів королівської сім'ї називають на честь популярних монархів минулого та членів їхніх сімей. У топі — королева Вікторія, яка дала назву цілій епосі, яка стала "бабусею Європи" та яка правила 63 роки. Але іноді над сенсом імен доводиться поламати голову.

Сієнна Елізабет Мапелло-Моцці

Батьки: принцеса Беатріс Йоркська й Едоардо Мапелло-Моцці.

День нарождення: 18 вересня 2021

Ім'я Елізабет дівчинка отримала на честь королеви Єлизавети II, улюбленої бабусі Беатріс, а та, у свою чергу, отримала його на честь Єлизавети I Тюдор, легендарної "королеви-діви". Сієнна — данина поваги Едоардо, який є італійським аристократом. .

Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор

Батьки: герцог і герцогиня Сассекські

День народження 4 червня 2021

Представник принца Гаррі та Меган Маркл пояснив сенс двох імен їхньої дочки. Лілібет — дитяче прізвисько королеви Єлизавети, бабусі Гаррі. А ім'я Діана, що очевидно, було вибране "на честь улюбленої покійної бабусі, принцеси Вельської". До слова, рішення назвати дитину саме так уже назвали "політичним". І ходять чутки, що королева незадоволена тим, що її інтимне дитяче прізвисько стало ім'ям.

Август Філіп Гоук Бруксбенк

Батьки: принцеса Євгенія Йоркська та Джек Бруксбенк.

День нарождення: 9 лютого 2021

[ + – ] Маленький Август Бруксбенк на руках батьків Фото: Instagram/Princess Eugenie

Тут гадати не доводиться, принцеса Євгенія повідомила, що назвала первістка на честь його дідусів і відомого предка. Август — християнське ім'я принца Альберта, чоловіка королеви Вікторії, Філіп — ім'я дідуся, нині покійного чоловіка королеви, а Гоук — традиційне ім'я в сім'ї Бруксбенків.

Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор

Батьки: герцог і герцогиня Сассекські

День народження: 6 травня 2019

[ + – ] Арчі Гаррісон на руках батька, принца Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Принц Гаррі та Меган Маркл надихалися давньогрецьким словом arche, що означає "сила" та "мудрість". А друге ім'я розшифровується просто — це значить "син Гаррі".

Луї Артур Чарльз Кембриджський

Батьки: герцог і герцогиня Кембриджські (принц Вільям і Кейт Міддлтон)

День народження: 23 апреля 2018

[ + – ] Принц Луї — молодший син герцогів Кембриджських Фото: Twitter KensingtonRoyal

Луї — це данина поваги улюбленому прадіду принца Вільяма, Луї Маунтбеттену Бірманському, який загинув у 1979 року в результаті теракту, організованого ІРА. Ім'я Артур — це одне з імен самого принца Вільяма, а Чарльз — данина поваги його батькові: спадкоємцю принцу Чарльзу.

Шарлотта Елізабет Діана Кембриджська

Батьки: герцог і герцогиня Кембриджські (принц Вільям і Кейт Міддлтон)

День народження: 2 травня 2015

Коли стало відомо, як принц Вільям і Кейт Міддлтон назвали свою дочку, то представник Кенсінгтонського палацу зазначив, що "імена говорять самі за себе". Шарлотта — це ім'я королеви Шарлотти, дружини короля Георга III. Королева була знаменита своєю благодійною діяльністю: вона заснувала Королівський госпіталь, сирітські притулки та відстоювала право жінок на освіту. Елізабет — данина поваги бабусі, королеві Єлизаветі. А ім'я Діана — це, звичайно, данина поваги принцесі Діані, матері принца Вільяма.

Джордж Олександр Луї Кембриджський

Батьки: герцог і герцогиня Кембриджські (принц Вільям і Кейт Міддлтон)

День народження: 22 липня 2013

[ + – ] Принц Джордж і принцеса Шарлотта йдуть у школу Фото: Getty Images

Джордж — це традиційне ім'я англійських королів: в історії було вже шість королів Джорджів, а коли маленький принц вступить на престол, то стане сьомим. Останнім був король Георг (Джордж) VI, батько королеви Єлизавети, улюблений британцями за стійкість, виявлену ним під час Другої світової війни. Олександр — чоловічий варіант другого імені королеви: Єлизавети Олександри Марії, а Луї — ім'я прадіда, на честь якого назвали й молодшого брата принца.

Луїза Аліса Елізабет Мері Маунтбеттен-Віндзор

Батьки: граф і графиня Вессекські (принц Едвард і Софі Ріс-Джонс)

День народження: 8 листопад 2003

Молодша дитина королеви Єлизавети, принц Едвард і його дружина Софі Ріс-Джонс назвали свою дочку на честь четвертої дочки королеви Вікторії, Алісою — на честь другої дочки Вікторії, Елізабет — реверанс у бік правлячої королеви, а Мері (Марія) — традиційне ім'я британських королев.

Джеймс Олександр Філіп Тео Віндзор

Батьки: граф і графиня Вессекські (принц Едвард і Софі Ріс-Джонс)

День народження: 17 грудня 2007

[ + – ] Принц Едвард, Софі Ріс-Джонс і їхні діти Джеймс і Луїза Фото: Getty Images

Ім'я Джеймс було дане на честь короля Якова I — саме так традиційно перекладається це королівське ім'я. Король Яків був першим монархом, який правив і Англією, і Шотландією. Тео — ім'я дідуся Софі Ріс-Джонс, Філіп — ім'я чоловіка королеви Єлизавети, Олександр — реверанс у бік самої королеви.

Євгенія Вікторія Єлена Йоркська

Батьки: герцог і герцогиня Йоркські (Принц Ендрю та Сара Фергюсон)

День народження: 23 березня 1990

Сара "Фергі" Фергюсон і принц Ендрю назвали свою дочку Євгенією на честь внучки королеви Вікторії, до того ж це ім'я означає "благородство", так що принцесі воно дуже пасує. Ім'я Вікторія вона отримала на честь знаменитої королеви, а Єлена — ім'я третьої дочки королеви Вікторії.

Беатріс Елізабет Марія Йоркська

Батьки: герцог і герцогиня Йоркські (Принц Ендрю та Сара Фергюсон)

День народження: 8 серпня 1988

[ + – ] Принцеси Беатріс і Євгенія на весіллі принца Вільяма Фото: Getty Images

За натхненням Фергі й Ендрю знову звернулися до предків. Беатріс — ім'я п'ятої дочки і дев'ятої, молодшої дитини королеви Вікторії. Беатріс пережила всіх своїх братів і сестер, декількох своїх дітей і безліч європейських монархів. Ім'я Марія принцеса отримала на честь Марії Текської, свій прапрабабусі, а Елізабет — це знову популярний у королівській родині реверанс у сторону королеви.

Генрі Чарльз Альберт Девід

Батьки: принц і принцеса Вельські (Принц Чарльз і принцеса Діана)

День народження: 15 вересня 1984

[ + – ] Принци Гаррі та Вільям Фото: Getty Images

Саме так звучить повне ім'я принца Гаррі. Відразу чотири імені віддають данину поваги королям із династій Тюдорів, Стюартів і Віндзорів. Девід значить "коханий" і частенько використовується в королівській родині як друге ім'я. Однак, як видно, принц у результаті став відомий під своїм домашнім прізвиськом.

Вільям Артур Філіп Луї

Батьки: принц і принцеса Вельські (Принц Чарльз і принцеса Діана)

День народження: 21 июня 1982

Із чуток, принц Чарльз хотів назвати свого первістка Артуром, але Діані це ім'я здалося занадто старомодним і великоваговим. Так що вибрано було класичне англійське ім'я Вільям, тим більше, що це відсилка до легендарного Вільгельма Завойовника. А Артур стало другим ім'ям. Філіп — ім'я дідуся, Луї — ім'я Маунтбеттена Бірманського, якого Чарльз дуже любив.