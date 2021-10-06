Сиенна Элизабет и Лилибет Диана. Что означают странные имена королевских отпрысков

В британской королевской семье детей обычно называют традиционными именами, отдают дань предкам, или закладывают в них тайный смысл

Когда в британской королевской семье выбирают имя для новорожденного, то ожидать, что оно будет модным, необычным, или даже просто современным, не стоит. Виндзоры выбирают имена со смыслом, иногда понятным только им, но всегда интересно разобраться, почему сын принца Гарри получил имя Арчи, а новорожденная дочь принцессы Беатрис – имя Сиенна Элизабет. Об этом пишет Vogue.

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Так, в 2019 году, когда родился младший сын герцогов Кембриджских, самыми популярными именами в Великобритании были Лиам и Ноа, но маленький принц получил имя Луи. Потому что родителям, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон надо было отдать дань памяти предкам.

Чаще всего, маленьких членов королевской семьи называют в честь популярных монархов прошлого и членов их семей. В топе – королева Виктория, давшая название целой эпохе, ставшая "бабушкой Европы" и правившая 63 года. Но иногда над смыслом имен приходится поломать голову.

Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци

Родители: принцесса Беатрис Йоркская и Эдоардо Мапелли-Моцци.

День рождения: 18 сентября 2021

Имя Элизабет малышка получила в честь королевы Елизаветы II, любимой бабушки Беатрис, а та, в свою очередь получила его в честь Елизаветы I Тюдор, легендарной "королевы-девственницы". Сиенна – дань уважения Эдоардо, который является итальянским аристократом. .

Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор

Родители: герцог и герцогиня Сассекские

День рождения: 4 июня 2021

Представитель принца Гарри и Меган Маркл объяснил смысл двух имен их дочери. Лилибет – детское прозвище королевы Елизаветы, бабушки Гарри. А имя Диана, что очевидно, — было выбрано "в честь любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской". К слову решение назвать малышку именно так уже назвали "политическим". И ходят слухи, что королева недовольна тем, что ее интимное детское прозвище стало именем.

Август Филипп Хоук Бруксбэнк

Родители: принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбэнк.

День рождения: 9 февраля 2021

[ + – ] Маленький Август Бруксбэнк на руках родителей Фото: Instagram/Princess Eugenie

Тут гадать не пришлось, принцесса Евгения сообщила, что назвала первенца в честь его дедушек и известного предка. Август — христианское имя принца Альберта, мужа королевы Виктории, Филипп – имя дедушки, ныне покойного супруга королевы, а Хоук – традиционное имя в семье Бруксбэнков.

Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор

Родители: герцог и герцогиня Сассекские

День рождения: 6 мая 2019

[ + – ] Арчи Гаррисон на руках отца, принца Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Принц Гарри и Меган Маркл вдохновлялись древнегреческим словом arche, означающим "сила" и "мудрость". А второе имя расшифровывается просто – это значит "сын Гарри".

Луи Артур Чарльз Кембриджский

Родители: герцог и герцогиня Кембриджские (принц Уильям и Кейт Миддлтон)

День рождения: 23 апреля 2018

[ + – ] Принц Луи - младший сын герцогов Кембриджских Фото: Twitter KensingtonRoyal

Луи – это дань уважения любимому прадеду принца Уильяма, Луи Маунтбеттену Бирманскому, который погиб в 1979 года в результате теракта, организованного ИРА. Имя Артур – это одно из имен самого принца Уильяма, а Чарльз – дань уважения его отцу: наследному принцу Чарльзу.

Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская

Родители: герцог и герцогиня Кембриджские (принц Уильям и Кейт Миддлтон)

День рождения: 2 мая 2015

Когда стало известно, как принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали свою дочь, то представитель Кенсингтонского дворца отметил, что "имена говорят сами за себя". Шарлотта — это имя королевы Шарлотты, супруги короля Георга III. Королева была знаменита своей благотворительной деятельностью: она основала Королевский госпиталь, сиротские приюты и отстаивала право женщин на образование. Элизабет – дань уважения бабушке, королеве Елизавете. А имя Диана – это, конечно, дань уважения принцессе Диане, матери принца Уильяма.

Джордж Александр Луи Кембриджский

Родители: герцог и герцогиня Кембриджские (принц Уильям и Кейт Миддлтон)

День рождения: 22 июля 2013

[ + – ] Принц Джордж и принцесса Шарлотта идут в школу Фото: Getty Images

Джордж – это традиционное имя английских королей: в истории было уже шесть королей Джорджей, а когда маленький принц вступит на престол, то станет седьмым. Последним был король Георг (Джордж) VI, отец королевы Елизаветы, любимый британцами за стойкость, проявленную им во время Второй мировой войны. Александр – мужской вариант второго имени королевы: Елизаветы Александры Марии, а Луи – имя прадеда, в честь которого назвали и младшего брата принца.

Луиза Алиса Элизабет Мэри Маунтбеттен-Виндзор

Родители: граф и графиня Уэссекские (принц Эдвард и Софи Рис-Джонс)

День рождения: 8 ноября 2003

Младший ребенок королевы Елизаветы, принц Эдвард и его супруга Софи Рис-Джонс назвали свою дочь в честь четвертой дочери королевы Виктории, Алисой – в честь второй дочери Виктории, Элизабет – реверанс в сторону правящей королевы, а Мэри (Мария) – традиционное имя британских королев.

Джеймс Александр Филипп Тео Виндзор

Родители: граф и графиня Уэссекские (принц Эдвард и Софи Рис-Джонс)

День рождения: 17 декабря 2007

[ + – ] Принц Эдвард, Софи Рис-Джонс и их дети Джеймс и Луиза Фото: Getty Images

Имя Джеймс было дано в честь короля Якова I, — именно так традиционно переводится это королевское имя. Король Яков был первым монархом, правившим и Англией, и Шотландией. Тео – имя дедушки Софи Рис-Джонс, Филипп – имя мужа королевы Елизаветы, Александр – реверанс в сторону самой королевы.

Евгения Виктория Елена Йоркская

Родители: герцог и герцогиня Йоркские (Принц Эндрю и Сара Фергюсон)

День рождения: 23 марта 1990

Сара "Ферги" Фергюсон и принц Эндрю назвали свою дочь Евгенией в честь внучки королевы Виктории, к тому же это имя значит "благородство", так что принцессе оно очень подходит. Имя Виктория она получила в честь знаменитой королевы, а Елена – имя третьей дочери королевы Виктории.

Беатрис Элизабет Мария Йоркская

Родители: герцог и герцогиня Йоркские (Принц Эндрю и Сара Фергюсон)

День рождения: 8 августа 1988

[ + – ] Принцессы Беатрис и Евгения на свадьбе принца Уильяма Фото: Getty Images

За вдохновением Ферги и Эндрю снова обратились к предкам. Беатрис – имя пятой дочери и девятого, младшего ребенка королевы Виктории. Беатрис пережила всех своих братьев и сестер, нескольких своих детей и множество европейских монархов. Имя Мария принцесса получила в честь Марии Текской, свой прапрабабушки, а Элизабет — это снова популярный в королевской семье реверанс в сторону королевы.

Генри Чарльз Альберт Дэвид

Родители: принц и принцесса Уэльские (Принц Чарльз и принцесса Диана)

День рождения: 15 сентября 1984

[ + – ] Принцы Гарри и Уильям Фото: Getty Images

Именно так звучит полное имя принца Гарри. Сразу четыре имени отдают дань уважения королям из династий Тюдоров, Стюартов и Виндзоров. Дэвид – значит "возлюбленный" и частенько используется в королевской семье в качестве второго имени. Однако, как видно, принц в итоге стал известен под своим домашним прозвищем.

Уильям Артур Филипп Луи

Родители: принц и принцесса Уэльские (Принц Чарльз и принцесса Диана)

День рождения: 21 июня 1982

По слухам, принц Чарльз хотел назвать своего первенца Артуром, но Диане это имя показалось слишком старомодным и тяжеловесным. Так что выбрано было классическое английское имя Уильям, тем более, что это отсылка к легендарному Вильгельму Завоевателю. А Артур стало вторым именем. Филипп – имя дедушки, Луи – имя Маунтбеттена Бирманского, которого Чарльз очень любил.