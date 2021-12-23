Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочь Лилибет (фото)

Снимок сделан фотографом Алекси Любомирски, который до этого снимал помолвку пары и их свадьбу.

Герцоги Сассекские, которые 4 июня второй раз стали родителями, впервые показали миру свою полугодовалую дочь Лилибет Диану на рождественской открытке, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На милом семейном снимке 40-летняя Меган держит свою смеющуюся дочь, а 37-летний Гарри, улыбаясь, одной рукой обнимает двухлетнего рыжеволосого сына Арчи, который повернут лицом к матери и сестре, а другой – жену, улыбаясь дочери. Что касается первенца пары, то это первый снимок подросшего мальчика за долгое время, на котором видно его лицо. До этого супруги если и публиковали фото сына, то только со спины.

На Меган – темно-синий джемпер и светлые балетки. Вся семья одета в джинсы, а Лилибет – в белом платьице.

Автор фотографии – Алекси Любомирски. Именно он делал снимки помолвки пары и официальные семейные портреты Меган и Гарри в день свадьбы.

Принц Гарри и его жена, которые в настоящее время проживают в особняке стоимостью $14,7 млн ​​ в Монтесито (США), выпустили открытку, чтобы объявить о пожертвовании нескольким благотворительным организациям, в том числе организации, которая поддерживает афганские семьи, оставшиеся после ухода войск США, и на оплачиваемый отпуск для всех в в соответствии с недавней кампанией герцогини за закон об оплачиваемом семейном отпуске для американцев.

"В этом году мы приветствовали рождение нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас "мамой и папой", а Лили сделала из нас семью. Поскольку мы с нетерпением ждем 2022 года, мы сделали пожертвования от вашего имени нескольким организациям, которые чтят и защищают семьи, для тех, кто переезжает из Афганистана в американские семьи, и нуждающимся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком", – говорится в подписи.

Алекси Любомирски поделился снимком семьи герцогов у себя в Instagram.

[ + – ] Герцоги Сассекские с детьми

"Герцог и герцогиня Сассекские, Арчи и Лилибет. Это один из тех редких и особенных проектов, частью которых посчастливилось стать. Продолжить историю этой семьи, которую я сначала сфотографировал как помолвленную пару, затем в день их свадьбы, как супружескую пару, а теперь вижу, как их любовь проявляется в двух прекрасных детях, –для меня было восхитительной честью. Любой, кто видел мои #allloveseries, знает, что одна из величайших радостей, которую я получаю от фотографии, – это когда я могу фотографировать "любовь" в той или иной форме. Достаточное доверие со стороны ваших объектов, открытие себя, документальное подтверждение их связи и перевод в изображение – это один из величайших подарков, которые могут быть у фотографа. Этот день, проведенный с герцогом и герцогиней Сассекскими, был одним из таких радостных событий, и для меня это большая честь, что меня пригласили запечатлеть", – написал он.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, второй ребенок герцога и герцогини Сассекских, родилась 4 июня в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и является восьмой в очереди на британский престол. В список престолонаследников девочка попала через два месяца после рождения. Лилибет появилась на свет в частной и очень дорогой больнице Santa Barbara Cottage и названа в честь детского прозвища королевы, а ее второе имя Диана было данью уважения покойной матери Гарри.

Ранее свою рождественскую открытку опубликовали принц Уильям и Кейт Миддлтон. На ней герцоги Кембриджские вместе со своими тремя детьми запечатлены во время семейного отдыха в Иордании. А вот открытка принца Уэльского и его жены Камиллы разделила британцев на два лагеря.