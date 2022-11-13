Кейт Міддлтон у перлах принцеси Діани з'явилася на першому Дні пам'яті з моменту смерті королеви

Принцеса Уельська приєдналася до королеви-консорту Каміллі на балконі під час недільної служби.

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40-річна Кейт Міддлтон та королева-консорт Камілла з'явилися на першому Дні пам'яті з моменту смерті королеви Єлизавети. Зазвичай, жінки з царської сім'ї спостерігають церемонію покладання вінків до Кенотафу. Сьогодні церемонію очолили Король Карл III та принц Вільям. Про це пише Daily Mail.

Для сумної церемонії поминання загиблих Кейт обрала чорне закрите пальто і крислатий чорний капелюх. Лацкан пальто вона прикрасила брошкою з трьома маками.

Кейт Міддлтон також віддала шану своїй покійній свекрусі принцесі Діані, одягнувши пару перлових сережок, які колись належали принцесі.

[ + – ] Кейт Міддлтон і королева-консорт Камілла на службі у Неділю пам'яті Фото: Getty Images

Діана часто надягала ці сережки, зокрема на бенкет на честь японського імператора Акіхіто в 1990 році і на гала-вечорі у Версальському палаці у 1994 році.

Королева-консорт Камілла з'явилася в маленькому капелюшку з вуаллю, обов'язковому жалобному предметі туалету для королівських осіб та перлинних сережках.

Оскільки Карл вперше очолив церемонію у Кенотафа як короля, вся церемонія, швидше за все, була дуже чутливою для всіх членів королівської родини, адже вона вперше проходила без королеви Єлизавети II, яка, нагадаємо, померла 8 вересня 2022 року.

[ + – ] Королева-консорт Камілла, принцеса Уельська та інші спостерігають за церемонією Фото: The Royal Family/Twitter

Під час служби король Карл поклав вінок з маків, так само як покладали раніше його покійна мати і його дід Георг VI. Тим часом Біг-Бен продзвонив одинадцять разів об 11 ранку, що стало знаковою подією, адже знаменитий годинник був на ремонті і, нарешті, повернувся до ладу.

[ + – ] Король Карл на церемонії Фото: The Royal Family/Twitter

[ + – ] Принц Вільям покладає вінок до Кенотафа на Уайтхоллі Фото: The Royal Family/Twitter

Король був схвильований, коли виконував ту роль, яку покійна королева Єлизавета II вважала однією зі своїх найважливіших громадських обов'язків. А Неділю пам'яті — однією із значних і найважливіших подій у королівському календарі.

Покійна королева вперше відзначила Неділю пам'яті, або як її ще називають День пам'яті, або Маковий день, 11 листопада 1945 року, коли вона ще була принцесою. Це був перший День Пам'яті після Другої світової війни. За весь час свого правління вона пропустила лише сім служб.

Нагадаємо, День пам'яті відзначається 11 листопада, він покликаний увічнити пам'ять усіх солдатів Британської співдружності, які загинули у конфліктах за участю Великобританії. Почав відзначатись у 1919 році за розпорядженням короля Георга V у Великій Британії та країнах Співдружності. Символом свята є червоний мак, який виростає та розквітає на місцях битв. Брошка у вигляді маку носять від Дня поминання (2 листопада) до Неділі пам'яті.

Нагадаємо, під час недавнього візиту до Гіллінгдону Кейт Міддлтон подарувала свою брошку у вигляді червоного маку трирічному хлопчику і пояснила її значення.