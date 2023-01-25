Кейт Міддлтон у чорному піджаку за 1 500 доларів зустрілася з вченими у Віндзорі

Принцеса Уельська виглядала шикарно в чорному блейзері від Alexander McQueen.

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41-річна Кейт Міддлтон у шикарному й елегантному образі зустрілася з експертами та вченими, які спеціалізуються на розвитку дітей молодшого віку. Зустріч провели у Віндзорському замку. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Уельська виглядала шикарно у блейзері від Олександра Макквіна за 1 500 доларів, який ідеально поєднувався з її чорними вузькими штанами та блузкою від Holland Cooper. Раніше вона вже вдягала цей блейзер. І хоч тепер у палаці не повідомляють, вбрання яких брендів одягає Кейт Міддлтон на звичайних зустрічах, але дизайн цього модного будинку легко впізнається завдяки своєму оригінальному дизайну.

[ + – ] Кейт Міддлтон з'явилася на зустрічі з вченими в елегантному вбранні від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Піджаки та блейзери із структурованого крепу від Alexander McQueen відрізняють гострокінцеві атласні лацкани та кутуваті кишені.

Кейт Міддлтон зустрілася з групою з восьми фахівців, які були призначені давати їй стратегічні поради та забезпечувати нагляд за роботою її Центру раннього дитинства Королівського фонду у Беркширі.

Команда підтримуватиме Кейт і її Центр, який пропагує фундаментальну важливість перших п'яти років життя дитини. Згідно з його вебсайтом, Центр займається трьома основними напрямами: дослідження значення ранніх років, співпраця з державним, приватним і добровільним секторами для обміну знаннями; та проведення кампаній щодо підвищення поінформованості про цю проблему.

Потискуючи руки експертам, вона сказала їм: "Дякую, що прийшли таким холодним ранком! Це дійсно чудово, що ви на борту, ми так вдячні за вашу роботу".

[ + – ] Кейт Міддлтон з'явилася на зустрічі з вченими в елегантному вбранні від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Мати трьох дітей зробила свою роботу "Ранні роки" наріжним каменем своїх королівських обов'язків і була дуже пожвавлена, розмовляючи з експертами. Її співрозмовником, серед інших, став професор Пітер Фонагі, голова відділення психології та мовних наук Каліфорнійського університету Лондона, який раніше казав, що Кейт зосередила свою увагу на ранніх роках дітей, щоб переконатися, що робить усе правильно у вихованні своїх дітей.

Фонагі говорив, що принцеса вважає "неймовірним привілеєм" той факт, що вона стала матір'ю.

"Вона щиро цікавиться тим, як зробити життя дітей кращим і що можуть зробити батьки та фахівці, щоб позитивно вплинути на життя дітей", — сказав професор.

Нагадаємо, раніше таблоїди назвали найпопулярніші вбрання Кейт Міддлтон за минулий рік. До списку потрапили і розкішні вечірні вбрання, і прості сукні, в яких вона з'являлася на публіці.