Сокровища "Зеленой гостиной". Что интересного в комнате, где Кейт Миддлтон встречалась с учеными

Недавнюю встречу принцесса Уэльская провела в изысканной "Зеленой гостиной" Виндзорского замка.

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Недавно Кейт Миддлтон провела встречу для Центра раннего детства Королевского фонда в одной из самых величественных приемных Виндзорского замка, которая имеет захватывающую историю. Об этом пишет Daily Mail.

Днем ранее принцесса Уэльская встретилась с экспертами и учеными, специализирующимися на развитии детей младшего возраста. И выбрала для этого очень особенную комнату – Зеленую гостиную в Виндзорском замке.

Именно здесь несколько лет назад Меган Маркл и принц Гарри делали свои официальные свадебные фото. Также здесь собирались все члены королевской семьи после крестин Гарри в 1984 году.

Зеленая гостиная была спроектирована Георгом IV в 17 веке, а два века спустя Георг IV ее переделал.

Впрочем, в 1992 году его труды в буквальном смысле этого слова сгорели во время ужасного пожара в Виндзорском замке.

Так что комнату восстанавливали несколько лет, и королева использовала ее для приема гостей: премьер-министра Индии в 2009 году и первого главу ирландского государства в 2014 году.

Она обставлена старинной мебелью Morel & Seddon, украшена бронзовыми и позолоченными канделябрами в виде римских статуй. А также бронзовыми статуями сатиров. Они пережили пожар 1992 года и были отреставрированы.

А драгоценный обеденный фарфоровый сервиз выставлен в антикварных витринах.

Ранее он принадлежал Людовику XVI.

Напомним, ранее журналисты рассказали, чем интересен Кларенс-хаус, лондонская резиденция короля Карла III и королевы-консорта Камилла. Уже известно, что они будут жить там даже после коронации. Паре не очень нравится Букингемский дворец.