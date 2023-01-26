Скарби "Зеленої вітальні". Що цікавого в кімнаті, де Кейт Міддлтон зустрічалася з вченими

Нещодавню зустріч принцеса Уельська провела у вишуканій "Зеленій вітальні" Віндзорського замку.

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Нещодавно Кейт Міддлтон провела зустріч для Центру раннього дитинства Королівського фонду в одній з найвеличніших приймальних Віндзорського замку, яка має захопливу історію. Про це пише Daily Mail.

Днем раніше принцеса Уельська зустрілася з експертами та вченими, котрі спеціалізуються на розвитку дітей молодшого віку. Й обрала для цього дуже особливу кімнату — Зелену вітальню у Віндзорському замку.

Саме тут кілька років тому Меган Маркл і принц Гаррі робили свої офіційні весільні фото. Також тут збиралися всі члени королівської родини після хрестин Гаррі у 1984 році.

Зелена вітальня була спроєктована Георгом IV в 17 столітті, а через два століття Георг IV її переробив.

Утім, у 1992 році його праці в буквальному значенні цього слова згоріли під час жахливої пожежі у Віндзорському замку.

Тож кімнату відновлювали кілька років, і королева використала її для прийому гостей: прем'єр-міністра Індії у 2009 році та першого главу ірландської держави у 2014 році.

Вона обставлена старовинними меблями Morel & Seddon, прикрашена бронзовими та позолоченими канделябрами у вигляді римських статуй. А також бронзовими статуями сатирів. Вони пережили пожежу в 1992 році й були відреставровані.

А дорогоцінний обідній порцеляновий сервіз виставлений в антикварних вітринах.

Раніше він належав Людовику XVI.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, чим цікавий Кларенс-хаус, лондонська резиденція короля Карла III та королеви-консорту Камілла. Вже відомо, що вони житимуть там навіть після коронації. Парі не дуже подобається Букінгемський палац.