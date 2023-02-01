Рецепт лимонного пирога Бри из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Лимонный пирог по рецепту Бри Ван де Камп из "Отчаянных домохозяек" получается невероятно вкусным и нежным.

Related video

Бри славится своими пирогами, лимонный пирог с меренгой — один из ее коронных рецептов. Каково было ее удивление, когда Кэтрин подала свой пирог вместо ее. Все бы ничего, но пирог Кэтрин оказался вкуснее. Бри не давало это покоя и она решила узнать рецепт.

[ + – ] Мария Кросс в роли Бри Ван де Камп Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Тесто:

Мука — 220 г

Соль — щепотка

Сахар — 1 ч.л

Сливочное масло — 130 г

Вода — 70 мл

Начинка:

Лимонный сок — 120 мл (сок 2 небольших лимонов)

Вода — 320 мл

Крахмал кукурузный — 40 г

Цедра двух лимонов

Сахар — 200 г

Соль — щепотка

Яичные желтки комнатной — 6 шт.

Сливочное масло комнатной температуры — 35 г

Меренга:

Яичные белки комнатной температуры — 4 шт.

Сахар — 100 г

Лимонная кислота — щепотка

Способ приготовления:

Муку смешиваем с солью и сахаром, добавляем холодное сливочное масло и перетираем в крошку. Добавляем воду и собираем тесто в шар. Убираем в пакет и в холодильник на полчаса. Раскатываем тесто и перекладываем в форму. Накалываем тесто вилкой. Сверху кладем фольгу с грузом и выпекаем при 180 градусах 15 минут, затем убираем груз и запекаем еще 15 минут. Желтки перемешиваем венчиком в отдельной емкости. В небольшой кастрюле смешиваем воду, сахар, крахмал, соль, лимонный сок и цедру. Готовим на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Убавляем огонь до минимального. Вливаем 1 ст.л этой массы к желткам, быстро перемешиваем. Затем еще ложку и так несколько раз. Тонкой струйкой переливаем желтковую массу в кастрюлю к остальным ингредиентам и готовим, постоянно помешивая, до появления пузырей. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и смешиваем венчиком до однородного состояния. Оставляем, пока готовим меренгу. Белки взбиваем с щепоткой лимонной кислоты на средней скорости до образования пены. Всыпаем половину сахара и взбиваем на большой скорости, затем добавляем оставшийся сахар и взбиваем до твердых пиков. Выливаем лимонную начинку в готовое тесто и выкладываем сверху меренгу. Выпекаем при 160 градусах около 10 минут. Полностью остужаем пирог и подаем. Приятного аппетита!

Напомним, творожного торта с лаймом.