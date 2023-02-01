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Еда

Рецепт лимонного пирога Бри из сериала "Отчаянные домохозяйки"

лимонный пирог, рецепт лимонного пирога Бри Ван де Камп, пирог из отчаянных домохозяек, простой рецепт пирога с меренгой
Фото: Скриншот | Лимонный пирог

Лимонный пирог по рецепту Бри Ван де Камп из "Отчаянных домохозяек" получается невероятно вкусным и нежным.

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Бри славится своими пирогами, лимонный пирог с меренгой — один из ее коронных рецептов. Каково было ее удивление, когда Кэтрин подала свой пирог вместо ее. Все бы ничего, но пирог Кэтрин оказался вкуснее. Бри не давало это покоя и она решила узнать рецепт.

Мария Кросс в роли Бри Ван де Камп Fullscreen
Мария Кросс в роли Бри Ван де Камп
Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука — 220 г
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 1 ч.л
  • Сливочное масло — 130 г
  • Вода — 70 мл

Начинка:

  • Лимонный сок — 120 мл (сок 2 небольших лимонов)
  • Вода — 320 мл
  • Крахмал кукурузный — 40 г
  • Цедра двух лимонов
  • Сахар — 200 г
  • Соль — щепотка
  • Яичные желтки комнатной — 6 шт.
  • Сливочное масло комнатной температуры — 35 г

Меренга:

  • Яичные белки комнатной температуры — 4 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Лимонная кислота — щепотка

Способ приготовления:

  1. Муку смешиваем с солью и сахаром, добавляем холодное сливочное масло и перетираем в крошку. Добавляем воду и собираем тесто в шар. Убираем в пакет и в холодильник на полчаса.
  2. Раскатываем тесто и перекладываем в форму. Накалываем тесто вилкой. Сверху кладем фольгу с грузом и выпекаем при 180 градусах 15 минут, затем убираем груз и запекаем еще 15 минут.
  3. Желтки перемешиваем венчиком в отдельной емкости.
  4. В небольшой кастрюле смешиваем воду, сахар, крахмал, соль, лимонный сок и цедру. Готовим на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Убавляем огонь до минимального.
  5. Вливаем 1 ст.л этой массы к желткам, быстро перемешиваем. Затем еще ложку и так несколько раз.
  6. Тонкой струйкой переливаем желтковую массу в кастрюлю к остальным ингредиентам и готовим, постоянно помешивая, до появления пузырей.
  7. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и смешиваем венчиком до однородного состояния. Оставляем, пока готовим меренгу.
  8. Белки взбиваем с щепоткой лимонной кислоты на средней скорости до образования пены. Всыпаем половину сахара и взбиваем на большой скорости, затем добавляем оставшийся сахар и взбиваем до твердых пиков.
  9. Выливаем лимонную начинку в готовое тесто и выкладываем сверху меренгу.
  10. Выпекаем при 160 градусах около 10 минут.
  11. Полностью остужаем пирог и подаем. Приятного аппетита!

Напомним, творожного торта с лаймом.