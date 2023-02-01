Еда
Рецепт лимонного пирога Бри из сериала "Отчаянные домохозяйки"
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Лимонный пирог по рецепту Бри Ван де Камп из "Отчаянных домохозяек" получается невероятно вкусным и нежным.
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Бри славится своими пирогами, лимонный пирог с меренгой — один из ее коронных рецептов. Каково было ее удивление, когда Кэтрин подала свой пирог вместо ее. Все бы ничего, но пирог Кэтрин оказался вкуснее. Бри не давало это покоя и она решила узнать рецепт.
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука — 220 г
- Соль — щепотка
- Сахар — 1 ч.л
- Сливочное масло — 130 г
- Вода — 70 мл
Начинка:
- Лимонный сок — 120 мл (сок 2 небольших лимонов)
- Вода — 320 мл
- Крахмал кукурузный — 40 г
- Цедра двух лимонов
- Сахар — 200 г
- Соль — щепотка
- Яичные желтки комнатной — 6 шт.
- Сливочное масло комнатной температуры — 35 г
Меренга:
- Яичные белки комнатной температуры — 4 шт.
- Сахар — 100 г
- Лимонная кислота — щепотка
Способ приготовления:
- Муку смешиваем с солью и сахаром, добавляем холодное сливочное масло и перетираем в крошку. Добавляем воду и собираем тесто в шар. Убираем в пакет и в холодильник на полчаса.
- Раскатываем тесто и перекладываем в форму. Накалываем тесто вилкой. Сверху кладем фольгу с грузом и выпекаем при 180 градусах 15 минут, затем убираем груз и запекаем еще 15 минут.
- Желтки перемешиваем венчиком в отдельной емкости.
- В небольшой кастрюле смешиваем воду, сахар, крахмал, соль, лимонный сок и цедру. Готовим на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Убавляем огонь до минимального.
- Вливаем 1 ст.л этой массы к желткам, быстро перемешиваем. Затем еще ложку и так несколько раз.
- Тонкой струйкой переливаем желтковую массу в кастрюлю к остальным ингредиентам и готовим, постоянно помешивая, до появления пузырей.
- Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и смешиваем венчиком до однородного состояния. Оставляем, пока готовим меренгу.
- Белки взбиваем с щепоткой лимонной кислоты на средней скорости до образования пены. Всыпаем половину сахара и взбиваем на большой скорости, затем добавляем оставшийся сахар и взбиваем до твердых пиков.
- Выливаем лимонную начинку в готовое тесто и выкладываем сверху меренгу.
- Выпекаем при 160 градусах около 10 минут.
- Полностью остужаем пирог и подаем. Приятного аппетита!
Напомним, творожного торта с лаймом.